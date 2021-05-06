По факту гибели двух поисковиков от взрыва снаряда войны организовали проверку

На место трагического инцидента в Городищенский район Волгоградской области, где при взрыве боеприпаса времен войны погибли члены поискового отряда - 60-летний мужчина и 15-летний подросток – выехали следователи и опергруппа. Также на месте ЧП сейчас работают криминалисты и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

- По факту происшедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

В прокуратуре региона также сообщили, что организовали проверку по данному факту.

Напомним, произошла трагедия вечером 6 мая на высоте «Огуречная» неподалеку от поселка Самофаловка. Там раскопки вел поисковый отряд «Память» из поселка Новосергиевка Оренбургской области. В составе группы было 15 человек, в том числе 11 подростков. Один из мальчишек погиб. Медики, которые прибыли к месту ЧП, уже были не в силах помочь ребенку.