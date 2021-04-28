Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 апреля: рекордные 8 смертей за сутки

За время пандемии непосредственно от ковида скончались 1094 волгоградца. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На сегодня в Волгоградской области зафиксировали 102 новых случая коронавируса и сразу 8 смертей – это рекордное число подтвержденных летальных исходов за год пандемии. Тем временем Волгоград и область готовятся к майским праздникам. И хотя заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась, ситуация остается довольно напряженной, поэтому Первомай пройдет без демонстрации, а День Победы без шествия Бессмертного полка. Но парад, концерты, салют и патриотическое лазерное шоу на Мамаевом кургане все же будут. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 апреля 2021 года.

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Всего по данным оперштаба, за год с коронавирусом подхватили инфекцию 56,6 тысячи человек, умерли 1094 человека, вылечились 54,1 тысяча волгоградцев. Накануне закрыли больничные листы еще 97 жителей региона.

Однако в ковидных госпиталях на сегодня остаются 1773 жителя Волгоградской области. Среди них всего 11 детей, больше всего заболевших коронавирусом в возрастной группе старше 50 лет. Хотя Волгоградская область и остается в топ-15 по заболеваемости в России, ежедневный прирост заметно снизился. Повлияла на статистику и вакцинация. Сделали прививки от коронавируса уже более 200 тысяч жителей Волгограда и области, половина из них получила обе дозы вакцины.