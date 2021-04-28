Сразу 8 смертей от ковида за сутки зафиксировали в Волгоградской области

Число жертв коронавируса в Волгограде и области продолжает расти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области за последние сутки зарегистрировали сразу 8 летальных исходов от коронавируса – для региона это рекордное число смертей за все время пандемии. Среди умерших на сегодня 4 мужчин и 4 женщины, шестеро из них жители Волгограда и двое из Октябрьского района области. Не смогли победить коронавирус люди в возрасте от 56 до 91 года, у всех были заболевания сердечно-сосудистой системы и COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, медики не смогли спасти шестерых жителей Волгограда. Среди них четверо мужчин в возрасте 68, 76, 80 лет и 81 года, и две женщины - 56 лет и 91 года. Почти все обратились к врачу через 2- 4 дня после появления первых симптомов коронавируса, и лишь 68-летнего волгоградца забрали в больницу спустя две недели и уже в тяжелом состоянии.

В Октябрьском районе скончались от COVID-19 и его осложнений 60-летняя и 85-летняя женщины. Помимо патологий сердца у обеих были заболевания эндокринной системы.

В целом заболеваемость ковидом в регионе снижается, а вот статистика смертей продолжает расти.