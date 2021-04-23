Праздникам быть: Первомай, Пасху и День Победы в Волгоградской области отметят в очном формате

Основные торжества майских праздников пройдут в очном формате Фото: Екатерина СИМОХИНА

В начале мая по всей стране традиционно отмечают сразу два праздника – День Весны и Труда, а также День Победы. А в 2021 году на начало мая также приходится Пасха. Из-за коронавируса оставалось непонятным, как эти даты будут отмечаться в Волгоградской области. Сегодня, 23 апреля, на координационном совещании по обеспечению правопорядка рассмотрели вопросы организации и проведения торжественных и памятных мероприятий. Было решено, что праздники пройдут и в очном, и в других форматах, сообщили «КП-Волгоград» в региональной администрации. Как отметил губернатор Андрей Бочаров, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стабильная и контролируемая. При этом сохраняется положительная динамика.

- Принято решение о проведении основных, ставших уже традиционными в эти дни мероприятий. Конечно, с безусловным соблюдением мер комплексной, прежде всего санитарно-эпидемиологической безопасности, - сообщил глава региона.

В Волгоградской области запланировали около 800 различных мероприятий. Муниципалитеты, профильные органы власти, силовики и надзорные ведомства должны обеспечить комплексную безопасность жителей во время праздников. А волгоградцам нельзя забывать о масочном режиме, который из-за коронавируса продолжает действовать в регионе. Во время массовых мероприятий нужно помнить, как уберечь себя от заражения вирусом. Также в области во время праздников особенный режим работы будет у общественного транспорта.

- В предпраздничные и праздничные дни необходимо обеспечить усиленную работу общественного пассажирского транспорта. Дополнительное внимание нужно уделить безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно, - добавил Андрей Бочаров.

Напомним, Пасха в этом году выпала на 2 мая. А выходные будут затяжными. Россияне не будут работать с 1 по 11 мая. Об этом объявил глава государства Владимир Путин.