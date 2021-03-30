Владельцы облигаций «Концессий» Волгограда проголосовали за банкротство

Инвесторы теплового хозяйства и водоканала Волгограда не смогли расплатиться по облигациям. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградские коммунальные концессии сделали еще один шаг в направлении банкротства. Владельцы облигаций компаний «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» на общем собрании наделили своего представителя правом обратиться в суд. Кредиторы вправе потребовать от эмитента исполнить взятые на себя обязательства либо признать свою несостоятельность. Решение принято единогласно. Однако сами компании заверяют, что принятые решения позволят произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, но не ведут к банкротству и не влияют на производственную деятельность.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, проголосовали «за» обращение в суд держатели облигаций «Концессии водоснабжения» серии 05 на сумму 1,1 миллиарда рублей, а также держатели облигаций «Концессии теплоснабжения» серий БО-01 и 02 общим номиналом 4 миллиарда рублей.

О том, что волгоградские «Концессии» не могут выполнить взятые на себя долговые обязательства по ценным бумагам стало известно осенью 2020 года, когда обе компании объявили технический дефолт. Инвесторы теплового хозяйства и водоканала не смогли расплатиться по облигациям. У «Концессий водоснабжения» не хватило 235,6 миллиона рублей, у «Концессий теплоснабжения» - 323,3 миллиона. Объяснили это ресурсоснабжающие организации возросшими неплатежами населения из-за пандемии.

- Банкротство «Концессий», если оно все-таки произойдет, - это катастрофа в целом для субъекта и для города Волгограда в частности, - считает руководитель Региональной общественной инспекции Сергей Септаров.

Сами компании называют решение держателей ценных бумаг стандартной процедурой после объявления технического дефолта и переноса выплат купонного дохода. При этом эксперты сходятся во мнении, что коммунальные операторы в ближайшее время могут избежать банкротства, получив некоторые преференции от государства.

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- Волгоград коммуналку не осилит, нет у него таких финансовых возможностей. У города многие объекты имущества заложены, ЖКХ будет финансироваться по минимуму, специалистов нет, - отмечает эксперт (подробности).

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