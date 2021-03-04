В Волгограде «Концессии» прокомментировали слухи о своем банкротстве

Коммунальные инвесторы пришли в Волгоград в 2015 году. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После того, как волгоградские «Концессии» объявили о проведении общего собрания владельцев облигаций, которым не выплатили минувшей осенью обещанного дохода, многие забеспокоились. Ведь в повестке дня - обращение в суд и запуск процедуры банкротства. Еще одного коммунального краха город может просто не пережить. Спустя сутки «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» прокомментировали слухи о своем возможном банкротстве.

- Данное собрание – это стандартная процедура, которая проводится для принятия инвесторами дальнейших шагов по урегулированию вопросов по облигационным займам, - пояснило свое решение руководство компаний «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». - Проведение собраний обусловлено ранее объявленными дефолтами.

Напомним, осенью 2020 года «Концессии» решили перенести выплаты по облигациям на 2021 год. Решение объяснили необходимостью ликвидации возникшего кассового разрыва. А среди причин главной назвали рост задолженности за коммунальные услуги. При этом платежная дисциплина в регионе - одна из лучших в стране.