Чем грозит Волгограду банкротство «Концессий»

По мнению экспертов, Волгоград без инвесторов с коммуналкой не справится. Фото: Александр КУЛИКОВ

Осенью 2020 года коммунальные операторы Волгограда «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» объявили технический дефолт. Инвесторы теплового хозяйства и водоканала не смогли расплатиться по облигациям. Дальше больше - 26 марта 2021 пройдет собрание владельцев облигаций серии 05. Единственный вопрос на повестке дня - реализация права на обращение в суд, в том числе с требованием о признании эмитента банкротом. Пока предприятия думают над комментарием, «КП-Волгоград» узнала у экспертов в сфере ЖКХ, чем грозит Волгограду и его жителям банкротство коммунальных «Концессий», если оно все же состоится.

ОПЯТЬ ВЕРНЕМСЯ К МУПам?

- Чем всегда грозит банкротство любого предприятия? Продукции не будет. Но, учитывая, что «Концессии» занимаются социально нужным делом, то Волгоград без воды и тепла не останется. Приведу пример: ОАО «КТВ», ОАО «ВКС», ЗАО «РЭС» ушли, а теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение не прекратилось, - считает бывший вице-мэр Волгограда, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ Олег Капустин.

По мнению эксперта, «Концессии» шли в Волгоград с благими намерениями. Ведь суммарные капиталовложения двух проектов - более 80 миллиардов рублей.

- Уже немало вложили. Я бы на банкротство не пошел. Ведь мы хаем муниципальные предприятия, а опять вернемся к МУПам. Они, кстати, сохранены, - подчеркивает вице-мэр Волгограда.

По мнению Олега Капустина, Волгоград не переживет еще одного удара по ЖКХ. Ведь деньги на коммунальную инфраструктуру придется либо изымать из скудного бюджета, либо повышать тарифы для населения.

- Рок что ли какой над городом? Я всю жизнь в этой отрасли проработал. Знаете, как обидно? Нужна стабильность в ЖКХ в конце концов. Практически 30 лет с 90-х годов коммуналкой у нас практически не занимались. Финансировалось ЖКХ по остаточному принципу. Но сети и оборудование на тридцать лет стали старее. Мы так отстали за этот период, что нужны гигантские финансовые вложения, - отмечает Олег Капустин. - Если мы не найдем эти средства, будет еще хуже. Я все же не думаю, что так остро вопрос стоит. Надо включать голову, думать.

«ЭТО КРАХ»

- Банкротство «Концессий», если оно все-таки произойдет, - это катастрофа в целом для субъекта и для города Волгограда в частности. Это значит, что коммунальный оператор, которым хвастались на всю Россию еще год-два назад, будет ликвидирован, начнется взыскание задолженности. Муниципалитет опять вернет свои права и будет думать, как управлять системой – это крах, в том числе и администрации города, которая не смогла урегулировать эти вопросы. Думаю, губернатор включится в процесс и остановит эту процедуру, потому что город и область должны большие деньги, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель Региональной общественной инспекции Сергей Септаров. - Хотя вообще странно, как могло размещать облигации ООО.

Для Волгограда банкротство «Концессий» грозит еще и тем, что если эти институты рухнут, новые инвесторы вряд ли найдутся.

- Волгоград коммуналку не осилит, нет у него таких финансовых возможностей. У города многие объекты имущества заложены, ЖКХ будет финансироваться по минимуму, специалистов нет, - отмечает эксперт.

По мнению руководителя Региональной общественной инспекции, предстоящее собрание - это формальность, чтобы потом у владельцев облигаций было право обратиться в суд:

- Скорее всего, это идут манипуляции со стороны эмитентов на предмет того, чтобы вытянуть средства из бюджета, чтобы кто-то пошевелился и дал денег, но это мое личное мнение, - подчеркивает Сергей Септаров. - Да, долги по коммунальным платежам есть. Но у нас платежеспособность населения в районе 80 – 85%. Даже в период пандемии у нас один из самых высоких рейтингов.

В целом эксперты сходятся во мнении, что проблемы с «Концессиями» случаются уже не в первый раз и в итоге все заинтересованные стороны договорятся между собой. Посредниками для урегулирования вопроса могут стать не только региональные власти, но и министерство.