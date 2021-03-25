Температура, слабость, рвота: под Волгоградом шесть детей попали в больницу

В больнице состояние детей стабилизировалось, их обследуют врачи. Фото: Юлия Данильченко

Сразу шесть детей в возрасте от 3 до 11 лет из села Сидоры Михайловского района попали в больницу с одинаковыми симптомами: у всех температура, слабость и рвота. Чем заболели дошколята и школьники, сказать трудно. Пока предварительный диагноз - вирусная инфекция неясной этиологии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, 24 марта в Волгоградскую областную детскую клиническую больницу госпитализировали трех малышей. Сейчас они находятся в инфекционном отделении, их лечат и обследуют врачи. Состояние у всех стабильное. Еще три ребенка, которые воспитываются в одной семье, точно с такими же симптомами госпитализируют в Волгоград сегодня.

- Продолжается определение и обследование контактных лиц с заболевшими детьми, в настоящий момент у всех остальных проверенных похожей симптоматики не обнаружено. Также в село выехали специалисты муниципалитета и профильных комитетов областной администрации, Роспотребнадзора, - прокомментировали в комитете здравоохранения.

В самом селе Сидоры паники нет: жители говорят, что это обычные сезонные заболевания. Погода нестабильная – то тепло и солнечно, то снежно и морозно. В единственной сельской школе, где обучаются порядка 250 учеников, с понедельника каникулы. Скорее всего, дети заразились вне стен образовательного учреждения. В садик ходят более 60 малышей. В администрацию с жалобами родители заболевших не обращались.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с распространением информации о массовом заболевании несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, это не первый случай в Волгоградской области за последний месяц. 9 марта на подобные симптомы пожаловались 16 учеников Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова. Родители думали, что дети отравились, но у них оказалось ОРВИ. А 20 марта в садике №372 Тракторозаводского района заразились сразу 8 детей. Предварительно - вирусная инфекция. Накануне, 24 марта, вновь вспышка - в детсаду "Радуга" в Городище. Сейчас 6 детишек находятся на домашнем лечении. По данным фактам проводятся проверки.

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