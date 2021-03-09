Волгоградская прокуратура проверит случай массового заболевания в кадетском корпусе

После того, как в СМИ прошла информация о массовом заболевании детей в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова, этим случаем заинтересовалась прокуратура Волгоградской области. Помимо внутренних разборов причин произодшего, в корпус нагрянет с проверкой и прокуратура.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре региона.

Напомним, 16 кадет, большинство из которых учились в двух классах, в выходные одновременно обратились к врачу с жалобами на рвоту и высокую температуру. Поначалу родители полагали, что причиной массового заболевания живущих в интернате детей стало пищевое отравление. Но затем облкомобразования отправил два класса кадетского корпуса на карантин по ОРВИ. В ведомстве заявили, что случаи заболевания фиксировали среди кадет и до праздничных каникул.