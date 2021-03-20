В Волгограде проверят детсад из-за вспышки массового заражения детей

Восемь детей из одной группы детсада сейчас в больнице. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде опять вспышка массового заболевания детей. На этот раз к врачам с жалобами на тошному и температуру обратились восемь малышей, которые посещали один детский садик - №372 Тракторозаводского района. Более того, все заболевшие детки ходили в одну группу №3. Городской департамент по образованию уже организовал проверку по данному факту. Но уже сходятся к тому, что это не отравление, а вспышка какой-то инфекции.

- Установлено, что 19 марта в указанном детском саду присутствовали 142 ребенка. Все они получили одинаковый набор блюд из пищеблока детского учреждения, но в больницу угодили только детки из одной группы. У всех заболевших одинаковая симптоматика, схожая с проявлением ротавирусной или энтеровирусной инфекции. Этот факт дает основания полагать, что это не отравление, а все-таки инфекционное заболевание, - прокомментировали ситуацию в мэрии Волгограда.

Но проверить пообещали тщательно. После чего дадут окончательное заключение по случившемуся.

Напомним, что на днях такая же вспышка заболевания была зафиксирована в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова в Волгограде. 16 кадетов одновременно обратились к врачу с жалобами на рвоту и высокую температуру. Учебное заведение в срочном порядке закрыли на карантин. Но, как показала проверка, все продукты и пища соответствовала нормам, возбудителей инфекционных заболеваний также не обнаружили.