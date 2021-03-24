Власти опровергли информацию о заполнивших больницу детсадовцах из Городище

По официальным данным у детей обнаружили ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Городищенского района опровергла информацию о детсадовцах, массово попавших в больницу с тошнотой, диареей и температурой. После публикаций о возможном отравлении детей муниципалитет вместе с родителями устроил массовую проверку дошкольных учреждений Городища. В итоге нарушений не нашли.

- На данный момент дети, проходящие лечение с симптомами, схожими с симптомами кишечной инфекции, в ЦРБ Городищенского района отсутствуют, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации.

По официальным данным, на сегодняшний день шесть малышей из детского сада «Радуга» сидят дома на больничном. У всех дошкольников имеются симптомы ОРВИ, у одного из детей также проявились симптомы функционального расстройства на фоне респираторной инфекции. Состояние посещающих садик детей каждое утро проверяет медицинский работник.