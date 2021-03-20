Кто займет место Хацкевича в «Роторе»: ТОП-5 претендентов по мнению фанатов и экспертов

Фото СК "Ротор".

Сегодня самая обсуждаемая тема в футбольной среде: кто займет место Александра Хацкевича на должности главного тренера волгоградского «Ротора». Увольнение белорусского наставника хоть и долго прогнозировалось, но стало неожиданным. Свободных тренеров уровня РПЛ на самом деле не много. Поэтому в интернете болельщики и эксперты чаще называют одни и те же фамилии. Итак, кто же, по их мнению, может занять кресло главного тренера сине-голубых.

Инсайдеры говорят о возможном назначении на эту должность Юрия Семина. Тренер он с огромным опытом и без работы. Напомним, что 73-летний специалист покинул московское «Динамо» еще в мае 2020 года и с тех пор находится в качестве «свободного тренера».

А вот журналист Иван Карпов в своем телеграмм-канале выдвинул другую версию. Он уверен, что место Хацкевича займет бывший наставник «Уфы» Вадим Евсеев. Отметим, что 45-летний Евсеев ушел из «Уфы» только в октябре 2020-го, и тоже на данный момент без работы.

Третий претендент – грузинский тренер Омари Тетрадзе. Надо сказать, что его кандидатуру рассматривали на пост главного тренера «Ротора» еще в 2019-м, когда из волгоградского клуба ушел Игорь Меньщиков. Но в Волгограде он так и не появился. Зато с тех пор в команде появилось много новых футболистов из Грузии. С таким «кавказским» составом Тетрадзе теперь будет гораздо комфортнее работать. Но тренерского опыта, надо сказать, у него маловато. Последним клубом Омари был казахстанский «Тобол», откуда его уволили и вот уже несколько лет он светился на тренерском олимпе.

А вот волгоградские болельщики хотели бы видеть на посту главного тренера Курбана Бердыева. Он действительно знаковая фигура в российском футболе. За 12 лет, которые он провел в статусе наставника «Рубина», Бердыев дважды становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России и дважды обладателем Суперкубка.

Пятый претендент, которого активно обсуждают в интернете и фанаты и эксперты, - бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Игорь Шалимов. Он покинул грозненский клуб в 2020-м и с тех пор тоже пребывает в «свободном полете».

В общем, ждем понедельника. Как заявили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского клуба, нового наставника обещают представить игрокам «Ротора» уже в начале следующей недели.

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