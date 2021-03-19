«У Ротора при Хацкевиче не было рисунка игры»: болельщики, эксперты и журналисты об увольнении главного тренера команды

Фото: СК "Ротор"

Александр Хацкевич больше года продержался на посту главного тренера «Ротора». Его предшественники покидали команду намного быстрее. За 5 неполных сезонов у сине-голубых было 8 главных тренеров. Теперь будет девятый. 19 марта Александра Хацкевича отправили в отставку. Пока неизвестно, кто будет вместо него спасать волгоградский коллектив в борьбе за выживание в РПЛ. Любители футбола обсуждают разные кандидатуры, а также то, надо ли было увольнять Хацкевича. «КП-Волгоград» поинтересовалась мнениями журналистов, болельщиков и тренеров.

«ЭТО НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

Мягко говоря, удивился увольнению Александра Хацкевича бывший нападающий «Ротора», а ныне детский тренер Михаил Мысин. Он считает, что решение клуба нелогичное. Если и менять наставника, то нужно было это делать во время паузы.

- Я не понимаю решение руководства клуба, - рассказал Михаил Мысин. - Взяли и убрали человека в начале самого решающего отрезка. Если вы доверились Хацкевичу, взяли игроков с его ведома, то надо идти до конца. Либо его нужно было менять во время зимней паузы, чтобы другой тренер мог взять необходимых футболистов. В моем понимании, это непрофессиональное решение. Да, сейчас придет новый тренер, на эмоциях можно взять очки. Но у «Ротора» будет отрезок с очень сильными соперниками. 1-2 матча выдадут, как получилось с тем же «Локомотивом» в первом круге. Но логика решения у меня в голове не укладывается. Нужно подстроиться под требования нового тренера, состав, его видение игры. А команде очки нужны.

Александр Монахов посещает все игры «Ротора». Он ходит на «Волгоград Арену» и следует за сине-голубыми в выездных матчах. Он также не понимает, почему главного тренера сменили прямо сейчас.

- Руководство все время говорило, что доверяют Хацкевичу. А на деле? В самый разгар сезона увольнять тренера вообще неправильно. Это очень плохо скажется на команде и на клубе в целом! Как мы знаем, любой тренер приводит своих игроков в команду. Так и у нас произошло в зимнюю паузу. А теперь что выходит? Повторим судьбу «Тамбова»? Теперь я с трудом верю, что мы вообще наберем очки до конца чемпионата. Мое мнение - надо было дать время тренеру еще поработать.

- Мне тяжело судить, правильно ли увольнять тренера конкретно сейчас или нет, - говорит Адиль Зодоров, ведущий канала «Волгоград 24», комментатор «Матч ТВ». - Вернее, сделать это стоило, но, пожалуй, для «Ротора» было бы лучше, случись это перед зимней паузой. Тогда команда прошла бы подготовку к весенней стадии сезона с новым наставником, этап притирки был бы пройден еще до официальных матчей.

ОТСТАВКА НЕ ГОТОВИЛАСЬ

Не сам Александр Хацкевич решил покинуть «Ротор». Он был готов продолжать работать. На смену пошло руководство клуба. До и после провального матча с «Ростовом», в котором волгоградцы были разгромлены со счетом 0:4, в поведении главного тренера сине-голубых намеков на уход не было. Об этом рассказал журналист Адиль Зодоров, который общался с белорусским специалистом во флеш-интервью на домашних играх «Ротора».

- Перед матчем с «Ростовом» и после игры я ничего особенного в его поведении не заметил. До игры был, как всегда, собран, сосредоточен, говорил уверенно. На послематчевом интервью тоже не выглядел человеком обреченным. Был грустным, но это объяснимо. Результат южного дерби нам всем прекрасно известен.

«НЕТ РИСУНКА ИГРЫ»

Может быть, решение об отставке принято и вовремя, рассуждает бывший главный тренер «Ротора» Лев Иванов. Он считает, что время исправить нынешнюю турнирную ситуацию есть. Специалист отметил, что у сине-голубых не было ярко выраженного рисунка игры при Хацкевиче.

- Я как тренер, конечно, не имею права критиковать. Но сейчас я как болельщик. Рисунка игры не было и нет. Из-за этого снизилось и количество зрителей на трибунах. Самое главное, что нет агрессии и ударов по воротам. Наверное, руководство подумало, в чем дальше могут быть какие-то положительные стороны. Команда давно готовилась на сборах. Видно, что руководство переживает, что команда может вылететь. И какие-то ходы надо предпринимать. Команда периодами показывала неплохие игры. И подбор футболистов был. Надо встряхнуть команду, сделать какие-то поправки тактического плана. Ну и физически команда несильно выглядела. А физику можно подтянуть за 10 дней. Все зависит от тренеров. И масса примеров было, когда команды вытаскивали и с последнего места. Мотивация у игроков есть.

Лев Иванов считает, что смена тренера может встряхнуть команду Фото: Екатерина СИМОХИНА

Лев Иванов добавил, что от тренера зависит очень многое.

- Кто-то говорит, что от тренера зависит 10% успеха команды. Но я могу сказать, что от тренера зависит как минимум 60% результата. Может быть и вовремя смена наставника в «Роторе». Но это покажет время.

КОГО НАЗНАЧАТ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ?

Конечно, сейчас всех интересует, кто же будет главным тренером «Ротора». Фамилии и слухи могут всевозможные. Неизвестно, какое решение примет клуб. Но у болельщиков и экспертов есть свои кандидаты.

- Сейчас очень много хороших тренеров без команды, - говорит болельщик Александр Монахов. Кирилл Новиков, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Юрий Семин. На мой взгляд, Евсеев очень хорошая кандидатура на пост главного тренера. И еще неплохой вариант Александр Побегалов – бывший тренер «Шинника».

Михаил Мысин также считает, что в нынешних условиях помочь «Ротору» может Вадим Евсеев.

- Я считаю, что у нас задача - это остаться в зоне стыков. Команда набрала очки в матчах с конкурентами, это позволяет себя чувствовать более-менее спокойно. А в стыковых матчах на опыте нужно обыграть команду ФНЛ. Наверняка, уже есть кандидаты. Кто бы мог помочь сейчас «Ротору» из тех, кто свободен? Думаю, что Вадим Евсеев. За счет дисциплины, которая бывает в его командах. Волгоград заслуживает команду РПЛ. Хочется, чтобы «Ротор» остался в лиге.

В «Роторе» рассказали, что нового главного тренера должны объявить в начале следующей недели. Сейчас у команды выходные. Вместе команда соберется 22 марта на подмосковной базе в Кратово. Следующий матч сине-голубые проведут 3 апреля на «Волгоград Арене» с «Локомотивом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять лучших матчей «Ротора» под началом Александра Хацкевича

19 марта руководство волгоградского клуба отправило главного тренера в отставку. «КП» вспоминает лучшие игры, которые показал «Ротор» при этом специалисте (подробности).