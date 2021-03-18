«Я до сих пор в шоке»: как волгоградец забирал четверняшек из роддома

Четыре сыночка. Счастье, умноженное на четыре. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Такой грандиозной выписки новорожденных в перинатальном центре №2 Волгограда как сегодня, 18 марта, еще не было. В актовом зале собрались врачи, родственники, журналисты, чиновники и представители профсоюзных организаций, меценаты. Все они пришли поздравить волгоградскую квадромаму. Викторию Маркович и ее четверняшек спустя два месяца после рождения наконец-то выписали домой.

«ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО»

В актовом зале по такому случаю устроили целую церемонию: с показом фильма о рождении четверняшек, с рассказами, как врачи вели эту сложную беременность, как растили малышей.

На выписку четверняшек пришли медики, чиновники, родственники и журналисты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Виктория пришла становиться на учет на раннем сроке, но уже тогда было понятно, что у нее многоплодная беременность. Она сразу сказала: у нас уже есть две девочки, поэтому мы пришли к вам за мальчиком. Муж очень хочет». Видимо, Алексей (так зовут супруга Виктории) оооочень хотел мальчика. В четыре раза больше, чем все остальные», - смеется врач акушер-гинеколог женской консультации №2 поликлиники №2 станции Волгоград-1 РЖД Ирина Морозова. - На первом же УЗИ обрадовали: у вас тройня, а может даже и четверняшки. И вы знаете, что самое прекрасное: Викторию это нисколько не испугало. Она всю беременность была абсолютно спокойная и уверенная в себе. И глядя на нее, мы – врачи – понимали – с таким настроем все будет хорошо»».

Конечно же, выносить четверых деток 40 недель нереально. Но медики сделали все, чтобы волгоградка максимально дольше вынашивала малышей. С ноября 2020-го Виктория находилась в перинатальном центре Волгограда под наблюдением медиков (четыре месяца в общей сложности). 27 врачей следили за состоянием квадромамы. И вот 15 января на свет появились эти крохи – Роман, Кирилл, Дима и Богдан.

Виктория не могла сдержать слез радости. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Каждый из малышей за эти два месяца набрал больше килограмма веса. Самый крупный – Роман – сейчас весит 3300 граммов, самый маленький Богдан – больше двух кило, но кушает он, отмечу, больше всех, - рассказал заместитель главврача перинатального центра №2 по педиатрической помощи Александр Кобец.

«Это действительно чудо. Особенно, учитывая, что это не ЭКО, а обычная беременность. Уникальная мама и уникальная семья», - все как один говорят врачи.

«Второй раз в нашем центре рождаются четверняшки. Первый раз это была семья из Калмыкии, а эта – родная из Волгограда. Такие случаи – один на миллион. Это было непросто, но мы очень старались. Мы вложили не только все свои профессиональные навыки и возможности, мы вложили частички своей души», - отмечает заместитель главного врача перинатального центра Андрей Середин.

Супруги Марковичи сегодня были королем и королевой торжества. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ШОК И РАДОСТЬ

Виктория и ее супруг сегодня были королевой и королем праздника. Их осыпали комплиментами и подарками. Конечно же, гости не пришли сюда с пустыми руками. Например, компания «Магнит» подарила семье 300 тысяч рублей, а профсоюз железной дороги (где работает супруг Виктории) еще 80 тысяч и подарки для четверняшек и двух их старших сестричек. Заместитель мэрии Волгограда тоже подарил конверт с деньгами (правда сумму не озвучил).

«Я, как отец и дедушка знаю, что такое воспитание детей. Впереди вас ждет каждодневный подвиг, в буквальном смысле этого слова. Но вы справитесь, уверен. А мы поможем. Наши двери всегда будут открыты для вас. Если что, обращайтесь, - заявил на выписке заместитель главы администрации Волгограда Андрей Лях.

Он пожал отцу четверняшек руку, со словами: «Как мужчина я понимаю, что вам предстоит».

А вот глава семейства еще, похоже, не осознал до конца все грядущие перемены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Скажите, вы были рады, когда узнали, что у вас будет четверо мальчишек, или в шоке? – допытываются журналисты у отца большого семейства.

- Да я до сих пор в шоке, - смеется Алексей Маркович.

- Он еще не ощутил всех прелестей. Дома ощутит, - смеется в ответ Виктория.