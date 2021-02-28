Мама четверняшек из Волгограда взорвала ТикТок

Фото с личной странички Виктории Маркович.

Волгоградка Виктория Маркович – мама четверняшек - покоряет соцсети. Ее удивительным сынишкам уже больше месяца от роду и постепенно эти маленькие гномики превращаются в больших человечков. Женщина с удовольствием рассказывает о своих малышах в соцсетях. А последнее ее видео в ТикТоке уже набрало более миллиона просмотров.

«Вот, смотрите, какой большой уже человек у меня. Сам поел, причем все съел. А в кроватках лежат остальные мои большие человеки», - улыбается женщина, показывая своих мирно сопящих четверняшек.

Надо сказать, что Виктория активно ведет и свой инстаграм, регулярно отвечая на вопросы своих любопытных подписчиков.

«Да, пеленки и памперсы нам выдают пока в больнице», «Уже трое сыночков берут грудь (все кроме маленького Богданчика), но сосут недолго – сил не хватает еще», «Как успокаиваю, когда плачут несколько сразу? Ну, вот одного сегодня ногой качала, второго – на руках», «Как не путаю малышей? Признаюсь, сегодня перепутала Кирилла и Ромку», - смеется волгоградка. – «Старшая дочь дома с мужем и свекровью, а младшая сейчас в деревне у моей мамы – в Ростовской области», «Если бы не Богданчик, нас бы уже выписали из больницы. Но мой маленький еще не набрал вес, с которым бы нас врачи отпустили домой. Так что ждем, когда окрепнет малыш. Хотя, признаюсь, домой уже очень хочется».