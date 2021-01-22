«Все получилось естественным путем»: квадромама раскрыла тайну четверняшек

Фото с личной странички квадромамы.

После того, как волгоградка родила четверняшек, ей в соцсетях ежедневно задают один и тот же вопрос: «Детки получились благодаря ЭКО?». Виктория Маркович, улыбаясь, отвечает всем: «Нет, не было никакого Эко. Все получилось самым естественным путем. Мы вообще-то одного мальчика хотели, а получилось четыре».

За неделю (а родились малыши 15 января) двое из четверняшек уже научились самостоятельно дышать, а двое еще находятся под кислородными масками.

«Рому, Диму уже перевели из реанимации в отделение патологии, скоро и Кирилла переведут. Останется дождаться только маленького Богданчика. Пока ношу им сцеженное молочко в шприцах», - рассказывает о малышах квадромама.

А пока волгоградка выхаживает сыночков, муж пытается успеть закончить ремонт в доме к прибытию четверняшек.

«Как же вы будете справляться с такой мини-командой мальчишек?», - заваливают вопросами волгоградку.

«К сожалению, дома еще не все готово, ремонт еще идет. Надо успеть, потому как помощников у нас нет, будем справляться с четверней сами», - говорит женщина, у которой, напомним, кроме четырех новорожденных мальчишек еще есть две маленькие дочери.