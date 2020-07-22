Тест на антитела к коронавирусу в Волгограде: где сделать и сколько стоит

Каждый день в регионе делают более трех тысяч тестов на ковид заболевшим волгоградцам и работающим с ними медикам. Плюс к этому еще в июне 2020 года жителей Волгоградской области планировали начать массово тестировать на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 – возбудителю COVID-19. Но на дворе уже конец июля, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Хотя теперь волгоградцы могут сделать тесты на антитела не только в частных, но и в государственных клиниках, пройти обследование можно только за деньги. «КП-Волгоград» узнала, куда идти и сколько это будет стоить.

- На сегодняшний день обследование на наличие антител не входит в перечень обследований по ОМС, - прокомментировали нам в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Вопрос решается, конкретные сроки неизвестны.

За платный анализ на антитела к коронавирусу в Волгограде и Волжском придется отдать около тысячи рублей. Зато сделать тест можно в самых разных местах и практически во всех районах. Ждать результат придется до четырех рабочих дней.

В клиниках Панацея в Волгограде можно сдать как качественный (от 950 руб.), анализ на антитела к коронавирусу SARS CoV-2 IgG и IgM, так и количественный (2500 руб.). В первом случае результат скажут за два рабочих дня, во втором – за четыре. Дополнительно за забор крови возьмут 150 рублей.

В лабораториях Инвитро в Волгограде стоимость теста на антитела к коронавирусу 900 рублей, плюс 132 рубля возьмут за забор крови из вены. Результат придет в течение 4-х рабочих дней. Здесь ведут свою статистику и отмечают, что с 18 мая обнаружили наличие антител у 7,1% прошедших тест жителей Волжского, в Волгограде больше положительных результатов – 11,3%. Правда, это выборка из пятисот человек.

Лаборатория Гемотест возьмет за анализ 900 + 130 рублей. В лаборатории KDL стоимость теста 790 рублей, плюс, как везде забор крови из вены. В клиниках Диалайн Волгограда и Волжского анализ обойдется в 1200 + 250 рублей. В клинике Движение стоимость 1500 рублей. В ВДЦ это же обойдется в 700 +120 рублей. Учтите, тест-системы у всех разные. Бывают акции.

Среди государственных поликлиник тест на антитела к коронавирусу делают в поликлинике №3 в центре Волгограда. Здесь цена вопроса – 1180 рублей. При этом обещают, что сам анализ и получение результата займут всего 15 - 20 минут. Примут здесь тех, у кого нет симптомов ОРВИ, с 8.00 до 15.00 в будние дни. Мазок на коронавирус здесь обойдется даже чуть дешевле. Запись - (8442) 20-11-23.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА?

Наличие антител IgG в крови позволит определить, переболели ли вы уже коронавирусом, и есть ли у вас к нему специфический иммунный ответ. Появляются эти антитела через три - четыре недели после контакта с вирусом и сохраняться могут до нескольких лет.

По наличию и уровню антител класса IgM в крови можно судить о текущей или недавно перенесенной инфекции.

Если у вас есть антитела, то вы можете сдать кровь и помочь вылечить от коронавируса тяжелых больных. Проконсультируют по этому вопросу в Волгоградском областном центре крови по телефону (8442) 37-69-65, ежедневно в рабочие дни с 13.00 до 15.00.

Количественный тест на антитела IgА к коронавирусу определит, болеете ли вы сейчас. Обходится он дороже.

КАКАЯ НУЖНА ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ НА АНТИТЕЛА

Лучше сдавать кровь натощак с утра, либо днем через три - четыре часа после приема пищи. Пить воду можно. Нежелательно брать анализ в течение трех - четырех дней после компьютерной томографии.