Лень, сонливость и тянет на сладкое: вакцинированные корреспонденты «КП-Волгоград» о побочных эффектах прививки от коронавируса

Побочные эффекты от прививки от коронавируса. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Три дня назад сотрудники «Комсомолки» приняли участие в создании всемирного иммунитета против коронавируса. Проще говоря, сделали первые прививки «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в поликлинике №3 Центрального района Волгограда. Врачи сразу предупредили о побочных эффектах, которые могут быть, а могут и отсутствовать. О своем самочувствии журналисты делятся в дневниках.

Юля Данильченко, 31 год, корреспондент

МОРАЛЬНАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Я веду дневник для того, чтобы другой человек мог по реальному отзыву реального человека понять: а нужна ли ему прививка от COVID-19 и так ли это страшно? Ведь слухов ходит много. Мне, например, выдвинули немало «обвинений». Начиная от того, что через пять лет «все аукнется» и заканчивая тем, будто я – подопытная. И я решила, что если через три дня не превращусь в инопланетянина (или какого-то другого монстра), то вакцина – настоящая, а параноики могут и дальше верить во всемирные заговоры.

Главное – личный настрой!

«ИМИТАЦИЯ ОРВИ»

Поначалу никаких побочек я не ощущала. Отработала почти весь день, но под вечер началась ответная реакция организма на введенный препарат. Ничего особенного, учитывая мою метеозависимость: головная боль (побочный эффект) разве что стала немного сильнее. Также появился озноб (побочный эффект). Чувство, что заболеваешь, только вот температура в районе 36 градусов, ни насморка, ни кашля, ни красного горла. Такая имитация ОРВИ. Ночь тоже прошла спокойно.

На второй день, а он оказался самым тяжелым, наступило бессилие (астения – побочный эффект). Нужно было работать, но все давалось с трудом. Появилась сонливость, хотелось лечь и поспать (как при болезни). Но к вечеру это прошло и появилась бодрость (судя по тому, что я убрала всю квартиру).

Третий день начался как обычно. Разве что немного заболело место укола (побочный эффект). Отметила бы повышение аппетита и тягу к сладкому. Из личного опыта я бы посоветовала делать прививку перед выходными (чтобы иметь возможность отдохнуть) или отпроситься с работы на денек. И не забывать про дневник на портале госуслуг, где нужно указать о своем самочувствии.

Дневник наблюдения за состоянием здоровья на портале госуслуг.

Геннадий Бисенов, 63 года, фотокорреспондент

В ФОРМАТЕ 3D

Первые дни я провел в формате 3D – «дома давлю диван». Хотел немного прогуляться, так как привык к постоянному и регулярному движению, но на вторые сутки было некоторое бессилие (побочный эффект), заторможенность, лень. Пришлось остаться дома, от этого незначительно заболели суставы (побочный эффект).

Необходимо пройти предварительное анкетирование, затем перейти к регулярному отчету о температуре и пульсе (утром, днем, вечером).

Температура, давление, пульс – все было в пределах нормы. На месте укола чувствовал незначительный дискомфорт (побочный эффект), но он вскоре прошел. Немного тянуло на сладкое, позволил себе полезного – сухофрукты и финики. Тоже отметил бы изменение аппетита: как при болезни хотелось чего-то вкусненького.

Все эти дни я вел дневник самочувствия на портале госуслуг, куда вносил стандартные данные о своем состоянии.

Данную услугу проще найти, вбив в поисковик на портале "Дневник".

КАК И ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

В Волгоградской области работают 13 прививочных центров, куда можно записаться и сделать вакцинацию.

Продолжение следует.