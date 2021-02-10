Температура 39, бессонница, ломота: корреспонденты «КП» о побочках второй прививки от коронавируса

Побочные эффекты после второй вакцины "Спутника": с чем столкнулись журналисты "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Корреспонденты «Комсомолки» тоже приняли участие в создании общего иммунитета от COVID-19. Накануне они прошли второй, завершающий этап. О своем самочувствии и возможных побочных эффектах они рассказали в дневниках, которые ведут вот уже три недели.

Юля Данильченко, 31 год, корреспондент

ЖУТКО ХОТЕЛОСЬ СПАТЬ…

Вчера мы с коллегой прошли второй этап вакцинации. Вышли из поликлиники счастливые – нам не страшен ковид! Но счастье длилось недолго - уже через три часа начались первые побочные эффекты. Это какое-то снотворное, подумалось мне, когда в семь вечера мои глаза стали закрываться. Сами, без предупреждения. А до сна нужно было дожить (у меня маленький ребенок).

Еще пару часов, отвлекая себя всевозможными способами, я боролась с диким желанием уснуть прямо вот так, сидя на полу рядом с играющей дочерью. Внезапно подключился озноб, и в ход пошел градусник. Шерстяной кардиган и носки не спасали от внутреннего холода, а электронный Omron будто издевался и показывал 35,9! Такие же побочки были и в первый раз – слабость, сонливость. Ничего серьезного. Поэтому я была уверена, что усну как убитая…

…НО У «СПУТНИКА» БЫЛИ ДРУГИЕ ПЛАНЫ

Провалиться в сон не получалось совсем. Вот уже все семейство сопело, я же крутилась и боролась с приступами озноба. Мурашки прибегали и убегали. На часок мне удалось вздремнуть, и уже после полуночи началось настоящее знакомство со «Спутником». Несколько часов подряд мне казалось, что я горю и мерзну одновременно. Градусник упорно показывал 36 с копейками. Оделась, взяла еще одно одеяло. Ничего не изменилось.

Тело выламывало в буквальном смысле. Даже кончики пальцев на ногах не остались без внимания «Спутника». На месте укола горело, немного чесалось и так болело, словно кто-то прилично ударил по руке кулаком. Я не выдержала пытки и пошла пить чай – надо было согреться изнутри. Первый стакан, второй, третий, четвертый… Залпом, как будто я не пила несколько дней.

Чай не согрел. Заболела голова.

Я немного запаниковала: температуры нет, но такое недомогание! Однако спустя три часа лихорадки «Спутник» поздоровался – на градуснике 39. Ну, привет. Теперь понятно, что вызвало столько мучений. Признаюсь, я перенесла это состояние тяжело. Жаропонижающее, полчаса и обжигающий мороз отступил. Утром – все заново. Мне удалось поспать до обеда только после очередной порции лекарства. Проснулась бодрее, но с субфебрильной температурой.

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НУЖНО?

Уже две прививки позади, но многие до сих пор продолжают задавать вопрос: а зачем? Добровольно согласиться на то, что описано выше. Я не вхожу в группу риска, не страдаю серьезными хроническими болезнями (метеозависимость ведь не в счет?), редко простужаюсь и не боялась заболеть коронавирусом. Но все равно прошла полную вакцинацию. И вот почему.

Кто-то не верит в ковид, другие не доверяют вакцине, третьи уверены, что их не коснется. Но вирус есть. Я знаю тех, кто переболел, справился, и знала тех, кто, увы, не выжил. И еще я знаю, что к концу недели забуду про вакцинацию, в то время как реально зараженные, из группы риска или нет, с хроническими или без, рискуют болеть по полной. А это долго и неприятно.

Плюс здорово знать, что я никого не заражу. Всем здоровья!

Геннадий Бисенов, 63 года, фотокорреспондент

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И ЖАР

Вечер после вакцинации выдался ленивым. Сонливость дала о себе знать спустя несколько часов после прививки. Я не стал спорить с организмом и дремал перед телевизором. Температуру не измерял, так как озноба не было, да и не ожидал, что поднимется.

Где-то в полночь удалось крепко уснуть. Не знаю, поднимался ли жар, но спал я хорошо. Градусник поставил не столько из необходимости, сколько из любопытства. 37,7. Удивился. А потом дали о себе знать слабость, небольшая ломота в теле. Температура скакала между 37 и 38 сама, без медикаментов. Я заметил, что очень хочу пить. Жажда мучила постоянно. В таком состоянии только отдыхать. Планирую, как и советовали врачи, три дня побольше лежать, не перенапрягаться. Важно соблюдать три правила: не употреблять алкоголь, не распаривать место укола, никаких физнагрузок. Полный покой и хороший настрой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Элеонора Белан, заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ:

Первый этап вакцинирования, как правило, переносится легче, чем второй (из-за состава препаратов). На втором этапе вероятны гриппоподобное состояние, астения, головные боли и прочее – это поствакцинальная реакция. Все побочные эффекты (они могут наблюдаться у 94% привитых) прописаны в инструкции. Они свидетельствуют о том, что иммунная система работает. Почему бывает температура? В организм попадает возбудитель, и он борется с чужеродным материалом.

Если выбирать между вакцинированием и риском заболеть коронавирусом – ответ очевиден. Побочные эффекты от «Спутник V» длятся несколько дней, а заболевание – гораздо длительнее плюс всегда есть огромная вероятность осложнений.