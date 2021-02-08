В Волгоградской области откроют 55 пунктов вакцинации от коронавируса

Уже больше 20 тысяч волгоградцев сделали прививки от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодня в Волгоградской области работают 36 прививочных пунктов, куда поступило более 45 тысяч доз вакцины от коронавируса. Как сообщает «КП-Волгоград», по решению оперштаба в ближайшие недели таких мест, где можно сделать прививку от ковида, в Волгограде и районах станет в полтора раза больше – 55 прививочных центров откроют в области в феврале 2021 года. Особое внимание уделят вакцинации от коронавируса ветеранов Великой Отечественной войны и постояльцев домов престарелых, а также других соцучреждений.

- В течение февраля 2021 года увеличить число стационарных прививочных центров до 55, обеспечив их подготовленными кадрами и необходимым оборудованием, - так звучит одно из решений, принятых на заседании оперативного штаба Волгоградской области 8 февраля.

Если ситуация с коронавирусом не осложнится новыми вспышками заболевания, сохранится положительная динамика по числу пневмоний и госпитализации, то еще в феврале в Волгограде и области могут снять часть карантинных ограничений по коронавирусу.