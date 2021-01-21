Суд по делу об убийстве после ссоры в родительском чате начинается в Волгограде 21 января

Арсен Мелконян. фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде сегодня, 21 января, начинается суд об убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. На скамье подсудимых три фигуранта уголовного дела – Анна Мелконян, Арсен Мелконян и Арман Смбатян. Слушание в Центральном районном суде назначили на 10.00. Оно пройдет в закрытом режиме. В здание пускают только участников процесса. Дело будет рассматривать судья Виктория Федоренко.

Первое заседание по дело об убийстве после ссоры в родительском чате пройдет в Центральном районном суде Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, убийство Романа Гребенюка случилось 23 октября 2020 года из-за переписки родителей в школьном чате. Конфликт возник между мужчиной и Анной Мелконян, дети которых учатся в одном классе. Женщине не понравился тон сообщений от риелтора. Она пожаловалась на этой своему мужу Арману Смбатяну и брату Арсену Мелконяну. Последний весь день добивался встречи с Романом, чтобы выяснить отношения. При этом в адрес Гребенюка направлялись различные угрозы. Нашли Романа Арсен и Арман уже вечером 23 октября в банке. Арсен Мелконян набросился на свою жертву и начал бить по голове. А муж Анны – Арман – смотрел на это со стороны. По словам очевидцев, у брата обиженной женщины в руках был кастет. Роман Гребенюк умер в больнице 1 ноября, так и не придя в сознание от тяжелых травм. У него осталась 12-летняя дочь. Волгоградцу был всего лишь 41 год.

На скамье подсудимых оказались все три родственника. Основному фигуранту Арсену вменяют «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «угрозу убийством». Анна подозревается в «подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Супруг Анны – Арману – обвиняется в «покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью».