Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 июля: опять 94 заболевших

Снова статистика коронавируса в Волгоградской области пошла в рост. После небольшого и непродолжительного снижения числа новых заразившихся в регионе снова плюс 94 заболевших. Общее количество ковидных больных перевалило за 9 тысяч человек - их уже 9052. Новых смертей пока нет, вернее, нет официально подтвержденных. Летальных исходов у ковидных пациентов зарегистрировано по-прежнему 61. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 30 июля 2020 года.

Статистика. Яндекс

При этом растут и показатели выздоровления. Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, за прошедшие сутки закрыли больничный лист еще 134 ранее заболевших коронавирусом жителей Волгограда и области. Всего же излечились от ковида и сопутствующих ему осложнений уже 5448 пациентов инфекционных госпиталей. Это уже около 60 процентов от общего числа подхвативших заразу, но все же куда меньше среднего показателя по России. При этом у оперштаба цифры немного меньше - 5417 выздоровевших волгоградцев и только 106 за последние сутки.

Еще более 2200 волгоградцев на сегодня остаются в ковидных больницах - около 90 процентов из них с пневмонией, еще полторы тысячи человек лечатся дома. Среди них 185 детей. Не уменьшается и число карантинщиков. Так что с 1 августа маску придется носить покупателям и продавцам и на объектах уличной торговли. А с температурой выше 37.2 градуса ни в суд, ни торговый центр могут не впустить.

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