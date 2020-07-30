2020-07-30T09:40:31+03:00
Общество

В Волгограде открывают кафе, музеи и бассейны: что и как будет работать

С 1 августа 2020 года в Волгоградской области разрешили работать в условиях карантинных ограничений бассейнам, кафе, ресторанам, музеям и выставочным залам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На входе везде будут измерять температуру, с 37,2 - разворачивать.На входе везде будут измерять температуру, с 37,2 - разворачивать.Фото: Алена МАРТЫНЕЦ
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В субботу, 1 августа 2020 года в Волгоградской области полностью вступает в силу последняя версия карантинного постановления губернатора №179. Масочный и температурный режим ужесточили, зато после четырех месяцев простоя откроются кафе и рестораны, выставочные залы и музеи, бассейны и водные развлечения на открытом воздухе. Истосковавшиеся по всему этому волгоградцы наверняка поспешат приобщиться к «цивилизации». Рассказываем, что и на каких условиях будет работать, что изменится и какие меры коронавирусной безопасности придется соблюдать.

НА ЭКСКУРСИЮ ПО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

В музеи Волгоградской области с 1 августа 2020 года пускать посетителей будут только в маске, в большинстве мест купить ее можно будет в кассе. Массовые мероприятия под запретом. Социальная дистанция обязательна, как и термометрия и обработка рук на входе. С температурой 37,2 никуда не пустят. Экскурсии по музейным залам будут проводить для групп не более пяти человек и только по записи. Экспозиции можно будет посмотреть и самостоятельно. Для этого сделали указатели и разметку.

ЕСТЬ МОЖНО, ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Кафе, бары, рестораны и прочие заведения общепита Волгограда с 1 августа смогут открыть не только летние площадки, но и основные залы. Правда, рассаживать гостей будут на расстоянии и при условии заполнения не более, чем наполовину. Так, за стол на четыре места посадят не более двух человек. Входной фильтр везде обязателен, как и соблюдение всех требований санитарных врачей. Караоке, кальяны, танцпол и дискотеки по-прежнему под запретом, как и банкеты, корпоративы.

ПЛАВАТЬ В МАСКЕ ВОЛГОГРАДЦАМ НЕ ПРИДЕТСЯ

С 1 августа 2020 в Волгограде возобновят работу только открытые бассейны. Для них обязательным условием в коронавирусное время также станет ограничение количества одновременно занимающихся пловцов. Во время групповых занятий акваэробикой на каждого человека в бассейне должно приходиться не менее 5 кв.м., пловцам можно тренироваться из расчета один спортсмен на 10 кв.м. водной глади. Плавать в маске волгоградцам не придется, но в общих помещениях она обязательна, носить маску обязали и тренеров. И, разумеется, контроль температуры на входе, дезинфекция, обеззараживание воды, дистанцирование и предварительная запись для бассейнов также обязательны. Такие же условия действуют и для аквапарков и водных аттракционов, в которых также откроют только те объекты, которые расположены на воздухе. Бани и сауны при тех же бассейнах останутся закрыты.

Что еще остается под запретом в Волгоградской области (подробности).

Скачать постановление губернатора Волгоградской области № 179.

ИСТОЧНИК KP.RU

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