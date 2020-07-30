2020-07-30T15:04:36+03:00
Общество

Волгоград, Волжский и Камышин прирастают ковидом

На 30 июля заболевшие коронавирусом зафиксированы во всех крупных городах и 16 районах Волгоградской области [карта, география]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус за сутки нашли у 94 волгоградцев.Коронавирус за сутки нашли у 94 волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Волгоград и Волжский продолжают стремительно прирастать коронавирусом. В областном центре на 30 июля 2020 28 заболевших, но это всего треть от новых заразившихся в регионе. Очередной рекорд поставил Среднеахтубинский район, где подхватили заразу сразу 15 человек. Не отстают и Камышин с Палласовкой, где сутки зафиксировали по 9 новых случаев ковида. В Волжском тоже заболевших немало – плюс 7 человек. Отличился и Клетский район – плюс шесть положительных тестов за сутки, при том, что всего инфицированных 64. В целом же на сегодня, 30 июля 2020 года, заболевшие коронавирусом зафиксированы во всех крупных городах и 16 районах Волгоградской области.

География распространения коронавируса по городам и районам Волгоградской области на 30 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

География распространения коронавируса по городам и районам Волгоградской области на 30 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Немало заразившихся на сегодня и в других районах: четыре в Котовском, по три в Михайловке и Старополтавском районе, двое – в Кумылженском. По данным оперштаба сразу восемь районов Волгоградской области прибавили в списки ковидных больных по одному человеку. Это и лидеры по общему числу заболевших Городищенский, Николаевский, Котельниковский. И «середнячки» - Светлоярский и Суровикинский. Есть новые заболевшие и в районах, где пока зарегистрировано около полусотни случаев: Калачевском, Новоаннинском, Чернышковском.

Снова волгоградцы находят заразу, никуда за пределы области не выезжая. Лишь треть заболевших знают, от кого и где могли подцепить ковид. А в списках новых пациентов инфекционных госпиталей снова больше всего волгоградцев от 30 до 49 лет - 36 человек, и тех, кому за пятьдесят – 33 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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