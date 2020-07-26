Масочный режим в Волгоградской области: что изменится с 1 августа

26 Июль 2020 2020-07-26T11:34:12+03:00

Полицейские даже на пляже в маске, хотя для загорающих она не обязательна. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Карантинные ограничения по коронавирусу в Волгограде и области продлили до конца лета, а масочный и температурный режим с 1 августа 2020 усилили [постановление губернатора]

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Каждый день в Волгоградской области регистрируют от 85 до сотни новых заболевших коронавирусом. Цифры не меняются практически с самого начала лета. А власти ждут новых очагов ковида, когда с моря вернутся отпускники. Поэтому ранее действовавшие карантинные ограничения в Волгограде и области продлили на неопределенный срок - фактически до конца лета. С 1 августа 2020 года в регионе ужесточили масочный режим и запретили пускать в общественные места волгоградцев с температурой выше 37,2 градуса. Рассказываем, что и как изменилось в Волгоградской области.

Если раньше маски на улице нужно было носить только на остановках общественного транспорта, на вокзале и в аэропорту, то теперь масочный режим действует и для уличной торговли. Продавцы и покупатели в киосках, ларьках и в прочих точках уличной торговли Волгоградской области тоже должны будут надеть маски. При этом обслуживать покупателя без «намордника» продавцу запрещено. Также без маски нельзя будет находиться ни в одном медучреждении. И по-прежнему прикрывать лицо необходимо в транспорте, в магазине, при посещении любых учреждений.

На входе в места массового скопления людей и в учреждения на территории Волгограда и области теперь не только обязаны измерять всем температуру, но и заворачивать всех тех. у кого термометр покажет выше 37,2С. Для «горячих» людей доступ будет запрещен. Если же какой-либо волгоградцец откажется подчиняться этому правилу, то на подмогу человеку с градусником придут полицейские, которые должны составить протокол на нарушителя режима.

Так что патрули продолжат ходить по улицам городов и поселков Волгоградской области и ловить безмасочных пассажиров на выходе из автобуса. Простым волгоградцам за нарушение режима грозит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. Не обеспечившим ковидную безопасность предпринимателям суммы штрафов на порядок выше.

Зато бассейны, музеи, кафе и рестораны Волгограда и области распахнут двери посетителям (подробности).

Скачать постановление губернатора Волгоградской области № 179.

ИСТОЧНИК KP.RU