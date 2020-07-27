«После убийства Вани нам угрожали»: семья зарезанного в Волгограде актера «Ералаша» ждет суда

Полгода назад вся страна обсуждала жестокое убийство 16-летнего актера киножурнала «Ералаш» Ивана из Волгограда. В ночь на 29 января студента зарезал случайный прохожий, которого он по неосторожности задел плечом.

Тогда тетя погибшего Светлана, воспитывавшая мальчика вместе с бабушкой, пережила не только горе от потери самого близкого человека, но и нападки от сторонников 20-летнего убийцы. Незнакомые люди писали в соцсетях всевозможные угрозы, о которых сегодня волгоградке даже не хочется вспоминать.

- Много было всего, но я не стала предавать этому значения. В тот момент было тяжело и вовсе не до этого, - поделилась с «КП-Волгоград» Светлана. - Мы не обращались в полицию, просто пытались не обращать внимание на этих людей.

В первое время на семью происходило психологическое давление, но правильная тактика помогла избавиться от неадекватного внимания. Проигнорировав защитников убийцы, семья, наконец, выдохнула.

- Сейчас они молчат. Я подчеркиваю, угрозы поступали изначально, после совершенного преступления. Мне писали в соцсетях, далее сообщения удалялись. Это были оскорбления и очень плохие вещи. Сейчас все тихо и спокойно. Думаю, все так и будет, а после суда увидим. В данный момент нас никто не беспокоит, - уточнила Светлана.

Напомним, суд над обвиняемым состоится 29 июля в Дзержинском районном суде. Родственники считают, что «за любое убийство человека должно быть высшее наказание». Согласно санкциям уголовной статьи, убийце грозит до 15 лет тюрьмы.