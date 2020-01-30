2020-01-30T13:54:01+03:00
Происшествия

Друг держал его голову и умолял «Не засыпай»: очевидцы убийства студента в Волгограде рассказали о последних минутах его жизни

С 20-летним убийцей 16-летний юноша столкнулся случайно в переулке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Ивана.Фото с личной странички Ивана.
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«Смерть забирает лучших. Не жалею ни минуты, проведенные с тобой, брат», «Любимый мой братик, покойся с миром», - эти слова друзья и знакомые посвящают 16-летнему Ване, которого вчера убили в уличной драке в Волгограде. Трагедия, которая болью отозвалась сегодня в сердце каждого волгоградца. Мальчишку убили прямо на улице, лишь за то, что он задел плечом проходящего мимо рецидивиста. Случилось это, напомним, вечером 29 января на улице Новодвинской в Дзержинском районе.

«Ты навсегда в моем сердце, мой любимый человек! Мой любимый сыночек!!!», - слезами волгоградки по имени Светлана, кажется, залита ее страничка в ВК. Мама Вани умерла много лет назад, отец - далеко на заработках, воспитывали мальчишку бабушка и Светлана - тетя мальчишки.

- Он практически жил у меня. С моим сыном они братья и лучшие друзья. Вчера они были вместе. Ваню убили на глазах сына. Он держал его на руках до приезда врачей. Я была там через пять минут. Пока ехала на такси, вызывала «скорую», и приехала раньше медиков, - вспоминает горькие минуты Светлана.

Фото друзей погибшего Ивана.

Фото друзей погибшего Ивана.

Ваня с братом возвращались с учебы. Учился юноша в Волгоградском колледже бизнеса. Говорят, был очень прилежным учеником. И вообще спокойным и дружелюбным мальчишкой. Какое-то время занимался боксом, потом плаванием, даже в «Ералаше» снимался. Хотя есть и в его биографии «темные пятна». Ваня привлекался за грабеж. Говорят, он с друзьями отобрал у одногодки мобильный телефон. Всю вину взял на себя. В качестве наказания ему ограничили свободу (парень ходил с браслетом на руке).

- Я шел по этому переулку, было примерно 18.20. Вижу, на асфальте лежит парень весь в крови, а вокруг уже толпа людей собралась. Раненого мальчишку держал за голову друг, пытаясь сдержать поток крови, который лил с шеи. Сквозь слезы он повторял «Держись! Не закрывай глаза! Не засыпай!». Кто-то из очевидцев побежал домой за нашатырем, кто-то выбежал на дорогу в надежде поймать «скорую» быстрее, чем приедет карета по вызову, - рассказывает «КП-Волгоград» один из свидетелей происшедшего.

Все произошло на улице Новодвинской примерно в половине седьмого вечера. Фото очевидцев.

Все произошло на улице Новодвинской примерно в половине седьмого вечера. Фото очевидцев.

Все произошло мгновенно. 20-летний парень столкнулся с Ваней в этом переулке. Студент сделал замечание и стукнул по плечу в ответ. Секунда и между ними завязалась драка. Взбешенный молодой человек вдруг достал из кармана нож и ударил Ивана в шею и сбежал. Глупая драка на ровном месте. Один удар. И он оказался смертельным.

- Ваня был мне как брат. Он смелый и жизнерадостный. Был… Мне тяжело говорить, - не могут сдержать боль утраты друзья подростка.

С убийцей они никогда не были знакомы. Случайная встреча на улице. Задержанный преступник к своим 20-ти годам успел «заработать» большой криминальный «стаж». Он привлекался и за кражи, и за угрозу убийством, и за нанесение ножевых ранений.

Убийцу задержали в его квартире. Он как раз застирывал от крови свою одежду, пытаясь скрыть следы преступления. Но, когда к нему нагрянула полиция, сопротивляться не стал. Сдался и во всем сознался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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