«Он задел меня плечом»: волгоградец рассказал, как убил 16-летнего подростка

Ему было всего 16 лет. Он учился в колледже Волгограда и строил планы на будущее. Его жизнь оборвалась вмиг, и всего лишь из-за того, что он случайно оказался на пути у рецидивиста.

Трагедия произошла вечером 29 января. 16-летний парень шел по улице Новодвинской и случайно задел молодого человека. Тот вспылил и набросился на юношу с кулаками. Уже через секунду завязалась драка, в ходе которой мужчина достал нож и ударил мальчишку. Удар пришелся в шею.

"Скорую" истекающему кровью студенту вызвали случайные прохожие. Мальчишку доставили в больницу, но он уже был без сознания. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Он скончался.

Об убийстве медики тут же сообщили в полицию. А следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На поиски преступника бросили все силы. Подключили сотрудников Управления уголовного розыска Главка и коллег из городского Управления МВД. На место преступления выехал начальник главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы установить и найти убийцу. Его задержали по месту жительства - в квартире. Молодой человек как раз застирывал от крови испачканную одежду, пытаясь уничтожить следы преступления. Не успел.

- Сопротивления молодой человек не оказывал и сразу во всем сознался, -говорят «КП-Волгоград» в региональном Главке.

- Установлено, что убийца уже был ранее неоднократно судим за кражу, угрозы убийством, а также за причинение ножевых ранений. На допросе рассказал, что вспылил, когда студент задел его плечом. В порыве гнева он ударил обидчика ножом, - добавляют в СУ СК по региону.

Случайный прохожий. Случайная драка. Один удар и 16-летнего мальчишки больше нет.