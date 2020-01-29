В Волгограде в уличной драке зарезали 16-летнего студента

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:08:27+03:00

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В Волгограде прямо на улице неизвестные зарезали 16-летнего парня. Трагедия произошла на улице Новодвинской в Дзержинском районе 29 января.

Вечером в больницу на «скорой» привезли истекающего кровью подростка. У мальчишки была колото-резаная рана на шее, и он был уже без сознания. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Юноша скончался.

О ЧП медики сразу сообщили правоохранителям.

- По факту убийства следователи первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбудили уголовное дело. Как удалось установить на этот момент, убитый мальчишка был студентом волгоградского колледжа. А смертельное ранение он получил во время уличной драки, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На улице в студенту подошли неизвестные. Слово за слово, между ними вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.

- На место преступления выехала следственно-оперативная группа из числа следователей и следователей-криминалистов аппарата ведомства, территориальных подразделений СКР, а также оперативных сотрудников полиции. Ход раскрытия и расследования уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления Следственного комитета России, - отмечают в следственном управлении

К поискам убийцы подключились и сотрудники регионального ГУ МВД, и угрозыск Главка. Уже через несколько часов преступника задержали.

- Им оказался 20-летний местный житель. При задержании сопротивления он не оказывал. Сейчас с задержанным работают оперативные сотрудники и следователи регионального СУ СК, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU