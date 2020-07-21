Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 июля: снова 95 заболевших и новая смерть

Волгоградская область продолжает прирастать ковидными больными. За последние сутки коронавирус подтвердили еще у 95 жителей региона. Мы снова на 22-м месте в стране по ежедневному приросту и на 17-м по общему числу заразившихся. За четыре месяца пандемии подхватили инфекцию уже 8244 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 21 июля 2020 года.

По данным ИЦК, выросло за последние сутки и число смертей. Умерли от последствий коронавируса уже 54 жителя Волгоградской области. Последней жертвой стал мужчина из Урюпинска. Большинство из них из Волгограда.

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Из больниц в первый день недели выписали еще 64 человека. Всего врачи вылечили 4687 подхвативших ковид волгоградцев. Но в госпиталях остаются еще более двух тысяч человек - 2182 взрослых и 37 детей. Лечат коронавирус у себя дома еще более полутора тысяч жителей Волгограда и области. Немало и карантинщиков - более 4200 волгоградцев не имеют права покидать квартиру в ожидании вердикта: заразились они или нет.

За последние сутки завозных случаев не зафиксировано. Снова в лидерах по числу новых заразившихся Волгоград (+43) и Волжский (+17). Пятеро ковидных на сегодня в Камышине, по четыре – в Палласовке и Старополтавском районе (распределение по районам, подробности).

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 21 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так что зараза никуда не уходит. А власти тем временем готовятся к новой вспышке заболеваемости коронавирусом после возвращения волгоградцев из проведенных на курортах отпусков. Музеи, кинотеатры и прочие развлечения не доступны как минимум до 1 августа. До этого же срока действует и масочный режим, а на штрафы за его нарушение каждый день попадает около 130 человек.