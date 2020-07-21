В Урюпинске от коронавируса умер 66-летний мужчина

Урюпинский пенсионер стал 54-й жертвой коронавируса в регионе. Фото администрации ВО.

Уже 54 человека – столько унес коронавирус в Волгоградской области с начала пандемии. Сегодня, 21 июля, в региональном оперативном штабе подтвердили еще одну смерть от COVID-19. 54-й жертвой стал пенсионер из Урюпинского района.

Мужчине было 66 лет. Его привезли в Урюпинскую больницу уже в тяжелом состоянии: высокая температура, двухсторонняя пневмония. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но пенсионер и без того страдал хроническими заболеваниями органов дыхания, а коронавирус только усугубил ситуацию. Плюс сердечно-сосудистые болезни… Его не спасли.

Как уточняют в оперштабе, мужчина заразился от знакомого, у которого также подтвердили COVID-19.

И напоминают волгоградцам: если вы вдруг почувствовали недомогание и появились симптомы ОРВИ, не занимайтесь самолечением! Оставайтесь дома и сразу вызывайте врача.

-Не рискуйте жизнью и здоровьем своей и окружающих! – призывают в оперштабе.

Напомним, коронавирус из Волгоградской области никуда не ушел. С начала пандемии в регионе заболели уже 8244 человека, 95 – за последние сутки.