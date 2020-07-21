Новая вспышка коронавируса в Волжском: плюс 17 заболевших

21 Июль 2020 2020-07-21T12:52:33+03:00

В Волгоградской области темпы распространения коронавируса не падают: ежедневно по 85-95 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В то время, как в России в целом коронавирус снижает темпы, в Волгоградской области цифры не радуют и держатся в районе 85-95 новых случаев ежедневно. В оперативном штабе говорят, что COVID-19 вновь стали завозить к нам из других регионов, и уже ждут новую волну по возвращению домой отпускников. Тем временем, у нас уже регистрируют новые вспышки. Так, за минувшие сутки, к 21 июля, новый очаг зафиксировал в Волжском – там сразу 17 заболевших COVID-19.

Но в лидерах по-прежнему Волгоград: здесь самые высокие показатели – за последние сутки 43 новых пациента.

Также, на сегодняшний день COVID-19 зафиксирован в 16-ти районах Волгоградской области. Больше всего – в Камышинском – 5 новых случаев. По четыре – в Старополтавском и Палласовском, по три – в Новониколаевском и Николаевском.

В остальных районах по 1-2 случая. В этом списке Ольховский, Городищенский,Ленинский, Михайловский,Котовский Среднеахтубинский, Жирновский, Фроловский, Дубовский, Чернышковский и Быковский.

Коронавирус зафиксировали в 16-ти районах области, плюс Волгоград и Волжский.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых пациентов, по данным оперштаба, 6 детей, в том числе один ребенок детсадовского возраста, и 22 пенсионера – старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU