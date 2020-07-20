2020-07-20T13:21:14+03:00
Общество

Волгоградская область готовится к вспышке коронавируса у отпускников

На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров напомнил о необходимости отдыха для медиков
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кто-то проводит отпуск на даче, но многие волгоградцы поедут и на море.Кто-то проводит отпуск на даче, но многие волгоградцы поедут и на море.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Волгоградская область готовится к новому витку заболеваемости коронавирусом. В основном, вспышка ожидается за счет вернувшихся из отпусков земляков. «Мы снова начали фиксировать рост завозных случаев заболевания. Специалисты прогнозируют возможный рост заболеваемости в ближайшие месяцы в связи с возвращением жителей Волгоградской области с отдыха из других регионов России», - заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. Так что за соблюдением карантинных коронавирусных мер будут следить также тщательно, особое внимание – предприятиям и общественному транспорту.

Пока ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается неизменной, ковидные госпитали региона будут по очереди закрывать на мойку и дезинфекцию. А работающих несколько месяцев в сверхнапряжении медиков – отпускать на заслуженный отдых в отпуск.

- При этом необходимо обеспечить сохранение необходимого коечного фонда и высокую готовность медучреждений, - отметил губернатор.

Отправят в отпуска и часть операторов, которые с момента появления первого зараженного в регионе работают на «горячей линии» по коронавирусу. Звонков с вопросами стало меньше.

Напомним, на сегодня в Волгоградской области уже 8149 заразившихся коронавирусом и 53 смерти. Каждый день положительные тесты приходят в среднем на девяносто - сто человек. Большая часть из них из Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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