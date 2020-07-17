С апреля лечил коронавирусных пациентов без выходных: у покончившего с собой врача из Николаевска сдали нервы

Коронавирус изменил жизнь многих. Кому-то не хватало ресторанов, кто-то отложил путешествия и сетовал на «выдуманный вирус», а кто-то сгорал в эти дни на работе. В прямом смысле. В причине смерти врача-терапевта из Николаевской ЦРБ Волгоградской области Владимира Островского не будет сказано, что он скончался от коронавирусной инфекции. Он просто не выдержал – сгорел морально и физически. Его нашли мертвым на балконе больницы вечером 16 июля.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, и мотивов трагедии не называют. Но, по мнению родных, именно пандемия забрала его жизнь.

«ОН ОТ УСТАЛОСТИ ДАЖЕ ЕСТЬ НЕ МОГ»

Владимир работал в Николаевской районной больнице врачом-терапевтом. Он столкнулся с коронавирусом лицом к лицу. Когда в мае одна из пациенток занесла в поликлинику вирус, здание закрыли на карантин. 16 медиков, а это почти все врачи заразились. Их отправили в Волгоград на лечение. Владимир Осоловский остался один. Его перевели в больницу. Вся нагрузка легла на него.

- Его забрала работа, - рыдает убитая горем мать врача Ирина Николаевна. – Вы только вдумайтесь: с 23 апреля он трудился без выходных! Он и как терапевт принимал пациентов, и в боксе работал посуточно. Весь день в защитном костюме, под кварцами, в помещении, где нет ни кондиционеров, ни вентиляторов и где нельзя даже окно открыть. У него не было времени даже поесть. Как-то он мне сказал: «Знаешь, я так устаю, что нет сил даже раздеться после смены. Меня из костюма, будто из пакета выливают в конце рабочего дня. Вот так я себя уже чувствую…» Я умоляла его взять отпуск, но ему не давали…»

В таком обмундировании медики проводили дни напролет в боксах под кварцами и без кондиционеров. Фото из личного рахива семьи.

Помимо того, что Владимир принимал и лечил пациентов, он еще и вел всю необходимую отчетность. Женщина говорит, что сын до полуночи заполнял бланки, справки и прочую документацию, без сдачи которой ему грозились вообще не дать отпуск.

- Володя был очень добрым. Он не умел грубить. Никому не мог отказать. Люди даже домой к нему шли за помощью. Даже мне говорили слова благодарности – «Спасибо, что воспитала такого сына!». Он был моей гордостью и опорой. Они забрали у меня мой смысл жизни…, - не может сдержать эмоций убитая горем мать.

«НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛСЯ. ОН ПРОСТО УШЕЛ…»

- Однажды, работая под кварцем, он получил ожоги глаз. Дома вызвал «скорую», те укололи обезболивающие и рекомендовали не напрягать зрение пару дней. Когда попросил у руководства выходные, чтобы подлечиться, ему ответили, что принимать пациентов можно и с закрытыми глазами. На следующий день он был опять на работе, - вспоминает женщина.

Почти три месяца Владимир Осоловский работал с коронавирусными пациентами без выходных. Фото из личного архива героев публикации.

Говорит, сама хотела идти к главврачу и требовать отпуск для сына. Владимир не пустил.

«Мама, ну как я все брошу, у меня 30 пациентов с температурой, им же всем нужна моя помощь», - говорил врач. А вот ему никто не помог.

Дома у него остались жена и двое маленьких деток: девочка, которая только пойдет в третий класс, и меньший сынишка, в этом году он должен только пойти в школу.

«Они спрашивают: «Где папа?», а что им ответить… В семье у него все было хорошо, мирно и спокойно – любящая жена и детки. Только сил на них не оставалось из-за этой бесконечной работы, - рассказывает Ирина Николаевна. – Нашли крайнего, который работал за копейки».

По словам женщины, Владимиру даже положенные доплаты за работу с коронавирусными пациентами не получал.

Владимиру Осоловскому подписали заявление на отпуск как раз в тот момент, когда его пытались откачать в реанимации…

«Он проработал в нашей больнице 14 лет. За эти годы заслужил огромное уважение и любовь пациентов. Прекрасный, отзывчивый человек, профессиональный врач, он навсегда остается для нас примером для подражания. Покойся с миром», - скорбят коллеги-медики из Николаевской ЦРБ.

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