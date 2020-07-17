2020-07-17T16:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

С апреля лечил коронавирусных пациентов без выходных: у покончившего с собой врача из Николаевска сдали нервы

Владимир Островский несколько месяцев буквально жил на работе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Владимира Осоловского нашли мертвым на балконе больницы. Он просто не выдержал больше. Фото из личного архива врача.Владимира Осоловского нашли мертвым на балконе больницы. Он просто не выдержал больше. Фото из личного архива врача.
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Коронавирус изменил жизнь многих. Кому-то не хватало ресторанов, кто-то отложил путешествия и сетовал на «выдуманный вирус», а кто-то сгорал в эти дни на работе. В прямом смысле. В причине смерти врача-терапевта из Николаевской ЦРБ Волгоградской области Владимира Островского не будет сказано, что он скончался от коронавирусной инфекции. Он просто не выдержал – сгорел морально и физически. Его нашли мертвым на балконе больницы вечером 16 июля.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, и мотивов трагедии не называют. Но, по мнению родных, именно пандемия забрала его жизнь.

«ОН ОТ УСТАЛОСТИ ДАЖЕ ЕСТЬ НЕ МОГ»

Владимир работал в Николаевской районной больнице врачом-терапевтом. Он столкнулся с коронавирусом лицом к лицу. Когда в мае одна из пациенток занесла в поликлинику вирус, здание закрыли на карантин. 16 медиков, а это почти все врачи заразились. Их отправили в Волгоград на лечение. Владимир Осоловский остался один. Его перевели в больницу. Вся нагрузка легла на него.

- Его забрала работа, - рыдает убитая горем мать врача Ирина Николаевна. – Вы только вдумайтесь: с 23 апреля он трудился без выходных! Он и как терапевт принимал пациентов, и в боксе работал посуточно. Весь день в защитном костюме, под кварцами, в помещении, где нет ни кондиционеров, ни вентиляторов и где нельзя даже окно открыть. У него не было времени даже поесть. Как-то он мне сказал: «Знаешь, я так устаю, что нет сил даже раздеться после смены. Меня из костюма, будто из пакета выливают в конце рабочего дня. Вот так я себя уже чувствую…» Я умоляла его взять отпуск, но ему не давали…»

В таком обмундировании медики проводили дни напролет в боксах под кварцами и без кондиционеров. Фото из личного рахива семьи.

В таком обмундировании медики проводили дни напролет в боксах под кварцами и без кондиционеров. Фото из личного рахива семьи.

Помимо того, что Владимир принимал и лечил пациентов, он еще и вел всю необходимую отчетность. Женщина говорит, что сын до полуночи заполнял бланки, справки и прочую документацию, без сдачи которой ему грозились вообще не дать отпуск.

- Володя был очень добрым. Он не умел грубить. Никому не мог отказать. Люди даже домой к нему шли за помощью. Даже мне говорили слова благодарности – «Спасибо, что воспитала такого сына!». Он был моей гордостью и опорой. Они забрали у меня мой смысл жизни…, - не может сдержать эмоций убитая горем мать.

«НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛСЯ. ОН ПРОСТО УШЕЛ…»

- Однажды, работая под кварцем, он получил ожоги глаз. Дома вызвал «скорую», те укололи обезболивающие и рекомендовали не напрягать зрение пару дней. Когда попросил у руководства выходные, чтобы подлечиться, ему ответили, что принимать пациентов можно и с закрытыми глазами. На следующий день он был опять на работе, - вспоминает женщина.

Почти три месяца Владимир Осоловский работал с коронавирусными пациентами без выходных. Фото из личного архива героев публикации.

Почти три месяца Владимир Осоловский работал с коронавирусными пациентами без выходных. Фото из личного архива героев публикации.

Говорит, сама хотела идти к главврачу и требовать отпуск для сына. Владимир не пустил.

«Мама, ну как я все брошу, у меня 30 пациентов с температурой, им же всем нужна моя помощь», - говорил врач. А вот ему никто не помог.

Дома у него остались жена и двое маленьких деток: девочка, которая только пойдет в третий класс, и меньший сынишка, в этом году он должен только пойти в школу.

«Они спрашивают: «Где папа?», а что им ответить… В семье у него все было хорошо, мирно и спокойно – любящая жена и детки. Только сил на них не оставалось из-за этой бесконечной работы, - рассказывает Ирина Николаевна. – Нашли крайнего, который работал за копейки».

По словам женщины, Владимиру даже положенные доплаты за работу с коронавирусными пациентами не получал.

Владимиру Осоловскому подписали заявление на отпуск как раз в тот момент, когда его пытались откачать в реанимации…

«Он проработал в нашей больнице 14 лет. За эти годы заслужил огромное уважение и любовь пациентов. Прекрасный, отзывчивый человек, профессиональный врач, он навсегда остается для нас примером для подражания. Покойся с миром», - скорбят коллеги-медики из Николаевской ЦРБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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