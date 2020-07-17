Под Волгоградом на балконе больницы нашли мертвым врача-терапевта

В райбольнице города Николаевска Волгоградской области беда – не стало одного из ведущих специалистов. Скончался врач-терапевт. Его тело обнаружили коллеги поздно вечером 16 июля прямо в здании медучреждения. На балконе. Как рассказал «КП-Волгоград» собственный источник, признаков насильственной смерти не обнаружено. Так что это не связано с криминалом. И, похоже, не связано даже с коронавирусом. Хотя врач работал в самые сложные дни пандемии.

Предсмертной записки медик не оставил. Но, говорят, что проблемы у мужчины были не на работе, а в семье.

Известно, что врачу было всего 37 лет. Что подтолкнуло его к такому шагу, теперь будут выяснять следователи, которые уже работают на месте трагедии.

В Николаевской ЦРБ говорят, что трагеди не связана с профессиональной деятельностью медика. Фото с сайта Николаевской ЦРБ.

Днем 17 июля на сайте Николаевской райбольницы появился некролог.

"Коллектив ГБУЗ «Николаевская ЦРБ» выражает соболезнование родственникам и близким скоропостижно ушедшего от нас врача-терапевта участкового, прекрасного и отзывчивого человека Осоловского Владимира Анатольевича", - сказано на страничке ЦРБ.

Известно, что Владимир Осоловский родился и вырос в Николаевске. И в родную больницу пришел работать сразу после окончания Волгоградского медуниверситета.

"Он проработал с нами 14 лет. Пациенты его любили и уважали, он вылечил тысячи людей. Был опытным и грамотным специалистом. Владимир Анатольевич постоянно стремился совершенствовать свои знания и навыки, окончил ряд курсов повышения квалификации по "Гериатрии" и «Оториноларингологии». Он навсегда останется в нашей памяти примером для подражания. Пусть земля ему будет пухом. Покойся с миром", - скорбят его коллеги-медики.

Напомним, что в мае Николаевская ЦРБ была в списке тех, где вспыхнул очаг коронавируса. Одновременно там заболели сразу 16 медиков. Занесла COVID-19 в больницу одна из пациенток, пришлось закрывать на карантин несколько отделений. К счастью, тогда обошлось без жертв в среде медперсонала. Но, как написали коллеги умершего врача ЦРБ: "Люди умирают в разном возрасте и по разным причинам".

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