В больнице под Волгоградом 13 медиков заразились коронавирусом от пациентки

В городе Николаевске Волгоградской области едва ли не половина всего медперсонала центральной больницы оказалась в изоляции с диагнозом «коронавирусная инфекция». В госпитали Волгограда поместили сразу 13 сотрудников этой ЦРБ. В их числе и врачи, и медсестры, и санитарки… Также госпитализировали членов их семей – детей, мужей, родственников с которыми они конатктировали. В соцсетях тут же появилось анонимное «откровение» от сотрудника Николаевской больницы, где он рассказывает, как один за другим с признаками ОРВИ начали «падать» его коллеги.

«Несколько врачей и медсестер свалились сразу - терапевты, медсестры, хирург, и гинеколог. Им ставили разные диагнозы – им писали невралгию, моизит и прочее… А в итоге – все они с коронавирусом теперь лежат в больницах. Сейчас один доктор лежит в Волгограде с пневмонией. Прошло уже 3 недели», - гласит текст «откровения». О том, что в Николаевской ЦРБ произошла вспышка COVID-19 подтвердил 4 мая и заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Как же случилось, что в больнице вспыхнул такой очаг коронавирусной инфекции? Оказалось, что заразились медики банально – от пациентки.

- В больницу на «скорой» с кровотечением по гинекологии поступила женщина. Ей экстренно оказали помощь. Но, как выяснилось позже, пациентка за три дня до этого вернулась из Москвы и уже была носителем коронавируса. При этом она скрыла от медиков эту информацию, - поясняет Алимов.

У самой пациентки не было никаких симптомов коронавирусной инфекции, потому она и не догадывалась о своем заболевании. И только, когда вскрылись подробности, протестировать на COVID-19 пришлось всех, кто с ней контактировал. К счастью, на данный момент у всех заразившихся медиков болезнь протекает в легкой форме.

- По данному факту проводится расследование. Очаг локализован, все контактные находятся под меднаблюдением, больница и поликлиника работают в штатном режиме, - добавляет заместитель главы облздрава.

Правда, тут же оговаривается, что гинекология и хирургия пока не работают в Николаевской ЦРБ. Их откроют только после 7 мая – такое предписание дал региональный Роспотребнадзор. В эти дни жителей Николаевского района Волгоградской области временно будут обслуживать врачи-специалисты из соседних районов.

Напомним, что это уже не первый очаг коронавируса в волгоградских медучреждениях: сначала заболели несколько сотрудников больницы №7 Волгограда, потом COVID-19 подтвердили у медсестры из Урюпинского роддома, теперь вот Николаевская ЦРБ.

Всего на 4 мая 2020 года в Волгоградской области выявлено уже 516 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 42 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/776937" frameborder="0"></iframe> Волгоградский облздрав рассказал о вспышке коронавируса в Николаевской ЦРБ.Екатерина СИМОХИНА

Напоминаем: все граждане, которые прибывают в Волгоградскую область из других регионов, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания. А еще эти люди обязаны информировать власти о своем прибытии с эндемичной территории.

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