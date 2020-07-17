Коллеги покончившего с собой врача: Валился с ног от усталости, спасая ковидных больных, а дома поддержки не было

Тяжело, когда уходят хорошие люди. Те, кто знал Владимира Осоловского до сих пор с трудом верят, что его больше нет. Добрый, жизнерадостный, безотказный, спокойный – никто не мог и подумать, что он решится на такой шаг. Но даже самые железные и стойкие иногда ломаются.

Владимир Осоловский пришел в Николаевскую больницу сразу после вуза. Сначала работал терапевтом. Он быстро завоевал доверие пациентов, особенно бабушек. Ведь мужчина умел слушать, умел поддержать. А иногда это не менее важно, чем само лечение.

Руководство больницы предложило ему пройти обучение на лора. И вскоре Владимир уже совмещал работу узкого специалиста и врача общей практики. А затем опять же с предложения начальства получил дополнительное образование по гериатрии. Работы всегда было много. Если нужно было добраться до дальнего села и проконсультировать местного фельдшера – шел именно Владимир, выйти не в свою смену – также не отказывал. А когда в Николаевской больнице обнаружили коронавирус, вместе с коллегами медик заступил в безостановочную трехмесячную вахту без выходных.

Медик работал последние три месяца на износ. Фото из личного архива врача.

- Количество пациентов резко возросло, многие лечились на дому, - рассказывает один из коллег Владимира. - Не было времени выдохнуть. Володя в последнее время жаловался на усталость, хотел отдохнуть. И как только появилась такая возможность, написал заявление. С 3 августа он должен был уйти в отпуск. Но не успел.

16 июля врач отправился на осмотр пациента, который вернулся домой после коронавирусного госпиталя. К вечеру медик вернулся в больницу. Привел в порядок карточки - в последнее время бумажной работы было много - необходимо было подготовить документы для проверки страховых компаний. После чего отправился домой.

Но спокойного вечера не получилось. Дома он в очередной раз поссорился с женой – в последнее время это происходило все чаще. Так что вместо отдыха, врач снова отправился в больницу. Супруге сказал, что вызвали.

Уже из своего кабинета он позвонил знакомой медсестре и пожаловался (что практически никогда не делал), на нелады в семье. Мол, работает на износ, старается, а дома поддержки совсем нет. В конце разговора он попрощался. Навсегда.

Женщина тут же приехала в больницу – понимала, что с Владимиром творится что-то нехорошее и ему нужна помощь. Но она не успела: нашла его на балконе больницы. Молодой мужчина уже не дышал. Медсестра быстро позвонила коллегам, которые попытались реанимировать медика. Но после часа бесплодных усилий, сдались.

- Когда ты работаешь на износ, когда нет времени на нормальный отдых, важно, чтобы дома было все хорошо, чтобы был покой и доброе слово. Не думаю, что он это как-то заранее спланировал. В его кабинете были карточки на следующий день, план работы. Просто сорвался. Хотя должен был понимать, что самоубийство это не решение. Ведь он оставил без отца двух свои детей, которых безумно любил. Очень больно от всего этого, - делится переживаниями друг медика.

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