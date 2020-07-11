2020-07-11T13:33:56+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 июля: плюс 92 заболевших

Мы собрали последние данные о ситуации с COVID-19 в Волгограде и области к 11 июля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В день в Волгограде делают до четырех тысяч тестов на коронавирус.В день в Волгограде делают до четырех тысяч тестов на коронавирус.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Волгоградская область закрепилась на 16-м месте в России по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердили еще у 92 человек. Общее количество ковидных волгоградцев на сегодня выросло до 7332 человек. Прирост заразившихся остается стабильным, так что очередной этап снятия ограничений в регионе отложили. Не откроются с 15 июля детсады, пришкольные лагеря, не возобновят массовые мероприятия. Мы собрали последние данные о ситуации с COVID-19 в Волгограде и области к 11 июля 2020 года.

Постепенно растет и число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Волгограде и области. По данным ИЦК, накануне выходных выписали сразу 136 человек. В целом покинули ковидные госпитали уже 3973 волгоградца или 54% от общего числа заболевших. Правда, у оперштаба цифры немного меньше - 132 выписанных и 3968 по итогу. Количество смертей остается прежним – коронавирус унес жизни 47 человек.

Статистика. Яндекс.

Статистика. Яндекс.

В инфекционных госпиталях Волгоградской области остаются менее двух тысяч ковидных пациентов, среди которых 45 детей. Еще чуть менее 1400 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома – заболевание у них протекает в легкой форме и не требует госпитализации и серьезной медпомощи. Зато под подозрением на домашнем карантине остаются около четырех тысяч жителей региона.

Рспределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 11 июля 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рспределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 11 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Большая часть новых заболевших приходится на Волгоград (+40), Волжский (+11), Камышин (+10) и Михайловку (+5). Всего в списке пополнивших коронавирусную статистику на сегодня 16 городов и районов области. География распространения коронавируса на 11 июля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
100 кило мусора на человека в год: Крупные производители и ритейл поднимают проблему продовольственных отходов и призывают к ответственному потреблению
Загрязнение нашей планеты – это одна из самых серьезных проблем сегодня. И большая часть мусора образуется не только на заводах и производствах, но и в наших собственных холодильниках
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
26 июня две команды специалистов Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
Новости 24
Раскрыта тайна гибели группы Дятлова
«Соображают»: Василию Уткину понравилась утка-гопник от волгоградских болельщиков
Волгоград, Волжский и Камышин снова в лидерах по распространению коронавируса
В массовой аварии в Волгограде пострадали три женщины
У волгоградцев полтора телевизора на семью
В четырех районах Волгограда отключат горячую воду в середине июля
В Волгоградской области в ДПТ пострадали два юных велосипедиста
МЧС предупреждает волгоградцев: к выходным вернется аномальная жара
15 лет на троих: суд отправил в колонию волгоградцев, ограбивших и задушивших соседа
Еду на форум уже как резидент: музыканты и волонтеры представят Волгоград на «Тавриде»
В пяти районах Волгограда отключат свет 13 июля
Под Волгоградом маньяк за вечер избил двух девушек и ограбил женщину
Эксперты Роскачества проверят и оценят волгоградские вина
За полгода в Волгограде в авариях пострадали 70 детей
Волгоград вновь бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
Жертвами коронавируса стали мужчина из Михайловки и женщина из Волгограда
Волгоградка на иномарке с двумя детьми перевернулась на астраханской трассе
Не паркуйтесь у обочин: на улице Ковровской в Волгограде завершают ремонт
Под Волгоградом «Газель» протаранила «ЗИЛ» и загорелась
Ушел из жизни легендарный тренер «Ротора» Владимир Сальков
В Волгограде пропал 30-летний мужчина с татуировкой змеи
Спасибо неравнодушным: волгоградскому врачу, заболевшему COVID-19, сдали плазму крови
Нижнюю террасу Набережной Волгограда будут освещать 200 новых фонарей
Пять районов Волгограда оставят без света 10 июля
Более 12 тысяч волгоградцев стали самозанятыми
За два часа 106 ударов: в Камышине муж зверски убил свою сожительницу
В СК возбудили дело о геноциде жителей Сталинграда во время войны
В Камышине 84-летний дед сжег две машины соседа