Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 июля: плюс 92 заболевших

Волгоградская область закрепилась на 16-м месте в России по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердили еще у 92 человек. Общее количество ковидных волгоградцев на сегодня выросло до 7332 человек. Прирост заразившихся остается стабильным, так что очередной этап снятия ограничений в регионе отложили. Не откроются с 15 июля детсады, пришкольные лагеря, не возобновят массовые мероприятия. Мы собрали последние данные о ситуации с COVID-19 в Волгограде и области к 11 июля 2020 года.

Постепенно растет и число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Волгограде и области. По данным ИЦК, накануне выходных выписали сразу 136 человек. В целом покинули ковидные госпитали уже 3973 волгоградца или 54% от общего числа заболевших. Правда, у оперштаба цифры немного меньше - 132 выписанных и 3968 по итогу. Количество смертей остается прежним – коронавирус унес жизни 47 человек.

Статистика. Яндекс.

В инфекционных госпиталях Волгоградской области остаются менее двух тысяч ковидных пациентов, среди которых 45 детей. Еще чуть менее 1400 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся дома – заболевание у них протекает в легкой форме и не требует госпитализации и серьезной медпомощи. Зато под подозрением на домашнем карантине остаются около четырех тысяч жителей региона.

Рспределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 11 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Большая часть новых заболевших приходится на Волгоград (+40), Волжский (+11), Камышин (+10) и Михайловку (+5). Всего в списке пополнивших коронавирусную статистику на сегодня 16 городов и районов области. География распространения коронавируса на 11 июля (подробности).