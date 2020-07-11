Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области продлили до августа

Режим самоизоляции по коронавирусу и связанные с ним карантинные ограничения в Волгоградской области продлили по 31 июля 2020 года включительно. Решение приняли в субботу, 11 июля, на заседании оперативного штаба региона. Масочный режим сохраняется, развлекательные, культурные, досуговые и спортивные объекты, бассейны, кинотеатры, торговые центры и крупные магазины, детские сады и кинотеатры, кафе и рестораны остаются закрыты вплоть до начала августа. Не начнут работать в июле и школьные, и загородные детские летние лагеря. Их откроют не раньше 1 августа 2020. Такие рекомендации дала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева в связи с тем, что число заболевших коронавирусом в регионе растет. Обстановка остается напряженной. Так что еще как минимум до конца месяца нам жить, как и прежде.

Главный санитарный врач региона отметила, что режим самоизоляции для волгоградцев старше 65-ти лет сохраняется и его нужно соблюдать - вплоть до 26 июля включительно согласно постановлению губернатора. Придерживаться таких рекомендаций должны и имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также диабетики - именно это главные группы риска по коронавирусу. Среди них самая высокая смертность в период пандемии.

Закрыты для приезжих и туристов до 1 августа 2020 и гостиницы, турбазы, санатории и пансионаты Волгоградской области. Исключение лишь для тех, кто находится в командировке, служебной поездке, а также для жителей региона.

А для детей пока не стали открывать летние лагеря, так как при сорокаградусной жаре никакие спортивные и досуговые мероприятия детям в радость не будут. А этот июль в Волгоградской области выдался очень знойным.

В общем, конец июля будет для волгоградцев точно таким же, как и его начало.

Текст постановления губернатора