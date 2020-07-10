С 15 июля ограничения по коронавирусу в Волгоградской области не снимут

К сожалению, с 15 июля в Волгоградской области не снимут все ограничения по коронавирусу, как планировалось ранее. А значит, массовые мероприятия останутся под запретом, детские лагеря отдыха тоже не откроются, и в регионе по-прежнему будет действовать масочный режим. Снятие ограничений перенесли на более поздний срок. Такое решение приняли сегодня. 10 июля, на заседании Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Ситуация постепенно нормализуется: 52% заболевших уже выздоровели – это хороший результат. Но по отдельным направлениям обстановка остается напряженной Нам всем важно помнить: опасность никуда не ушла, она рядом», - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По-прежнему в области фиксируют большое число пневмоний с тяжелым течением. Особенно подвержены риску люди старше 65 лет. Поэтому им рекомендовали строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

На сегодняшний день диагноз COVID-19 зафиксирован у 7240 волгоградцев. И, если раньше коронавирус к нам завозили из других стран и регионов и он носил чаще внутрисемейный характер, то сегодня вспышки регистрируют в трудовых коллективах.

"На данный момент мы смогли справиться поставленными задачами, но впереди нас ждет рост сезонной заболеваемости, и надо готовиться к этой ситуации", - отметила на заседании главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Сейчас в области ежедневно делают около 3000 тестов на коронавирус. Приступила к работе еще одна лаборатория, десятая по счету. Волгоградские медики стали использовать для лечения антиковидную плазму и гелиокислородную смесь, продолжают закупать оборудование и формировать резерв медпрепаратов. Ждут поставки 11 компьютерных томографов, 21 рентген-аппарата. Также в волгоградские больницы в ближайшее время поступят 13 новых аппаратов УЗИ, 6 кислородных станций, 234 аппаратов ИВЛ и другая медтехника.

К 1 августа губернатор поставил задачу завершить строительство первого корпуса инфекционной больницы, которую возводят в Волжском. Готовят проекты инфекционных модулей для межрайонных центрах.

«Работа по оснащению медучреждений будет продолжена. Необходимые для этого финансовые средства в бюджете заложены», — заявил Бочаров.