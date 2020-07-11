Волгоград, Волжский и Камышин снова в лидерах по распространению коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T13:46:30+03:00

Кто-то даже в тренажерный зал ходит в маске, но большинство в переполненных автобусах без нее. Фото: Алена МАРТЫНОВА

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 11 июля 2020 выросла до 16 городов и районов [статистика, карта, распределение по районам, подробности]

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В Волгограде на 11 июля 2020 вновь сорок новых заболевших коронавирусом. Логично, что на миллионный город приходится большая часть из 92 заразившихся в регионе. Не отстают и остальные крупные города области: в Волжском 11 новых случаев, в Камышине – 10, в Михайловке – пять. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 11 июля 2020 выросла до 16 городов и районов.

По данным оперштаба, на 11 июля прибавку в четыре ковидных пациента показали Городищенский район и Светлоярский. По три новых заразившихся в Среднеахтубинском и Котельниковском районах, а также во Фролово. И по два случая зафиксировали на сегодня в Иловлинском и Котовском районах.

Рспределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на 11 июля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Потихоньку растет число заболевших коронавирусом и в Руднянском районе – там всего 10 человек подхватили заразу, одному из них положительный тест пришел в последние сутки. Выросло на одного человека количества заболевших еще в четырех районах Волгоградской области: Дубовском и Ленинском, Нехаевском и Серафимовичском.

Лидеры остаются прежними, распространяется коронавирус в регионе стабильно. Так что завершится вся эта история еще не скоро. А волгоградцы должны по-прежнему ходить в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU