Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 29 июня

Режим самоизоляции в Волгоградской области ввели с конца марта. С тех пор прошло три месяца, многое изменилось. Мы обошлись без цифровых пропусков, но продолжаем (по крайней мере, должны) ходить в масках до середины июля - масочный режим сохраняется. Часть карантинных ограничений по коронавирусу действует вплоть до 30 июня, а часть запретов будет действовать по 14 июля. Разбираемся, что изменится с 29 июня 2020, какие ограничения режима самоизоляции отменят в Волгограде и области, какие карантинные меры сохраняются, какие предприятия смогут открыться после вынужденного простоя, когда вернутся маршрутки, и по каким правилам будем жить в июле.

Какие карантинные ограничения отменили в Волгоградской области с 29 июня?

Во-первых, с 29 июня 2020 на дороги Волгограда выйдут все ранее запрещенные маршрутки, будет полностью восстановлено транспортное сообщение. Мэрия Волгограда уже издала распоряжение. В областном центре уже ходят по обычному графику речные трамвайчики, перестал делать дневные перерывы общественный транспорт. Вернут весь транспорт и в области.

С 30 июня 2020 в Волгограде и области станут доступными все спортивные площадки, возобновят работу фитнес-клубы, спортивные клубы и бассейны. Снимут сигнальные ленты и с детских площадок.

Кафе и рестораны Волгограда, Волжского и районов области со вторника, 30 июня 2020, откроют свои летние террасы. Разумеется, для них будут действовать все предписанные эпидемиологические правила безопасности.

Также всей семьей или с друзьями в июле теперь жителям Волгоградской области можно с официальным разрешением отдохнуть на местной турбазе или в санатории. Но организованный детский отдых пока под запретом. А приезжим из других регионов для размещения понадобится командировочное удостоверение.

Какие запреты снимут, и что начнет работу с 15 июля в Волгоградской области?

И, наконец, только с 15 июля 2020 при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в Волгоградской области смогут снять большинство ограничений режима самоизоляции, возобновить работу все кафе, столовые и прочие заведения общепита, которые закрыты уже три месяца.

Также с середины июля в регионе планируют разрешить детский отдых, открыть смены в детских лагерях (предполагается, что они будут короче обычного).

Также готовятся возобновить работу в полном объеме с 15 июля 2020 в Волгоградской области все гостиницы, санатории и дома отдыха.

С 15 июля, если все будет хорошо, могут открыться и детские сады. Пока малышей принимают в дежурные группы при условии, что есть места и есть справки, что оба родителя работают. Развлекательные заведения пока остаются закрыты.

На сегодня в регионе 6135 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели лишь 46%, и 36 официально подтвержденных смертей.

Читать текст постановления губернатора.