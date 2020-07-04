Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 июля: еще 91 заболевший и две смерти

В список коронавирусных больных в Волгоградской области за последние сутки добавился 91 человек. Итого в этом списке к 4 июля 2020 года уже 6688 волгоградцев. Такие последние новости, согласно данным ИЦК.

Что радует: Волгоградская область покинула «двадцатку» самых опасных регионов России по темпам распространения COVID-19.

Что печалит: пришло подтверждение еще по двум умершим в госпиталях – они скончались от коронавируса. Плюс два летальных случая, а значит, число смертей в регионе увеличилось до 43 человек. Всего в России за последние сутки подтверждено 168 летальных случаев.

Эксперты как один уверяют, что коронавирус в России пошел на спад. За последние сутки в 84 регионах выявлено 6632 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. У 29,6% новых коронавирусных пациентов болезнь протекает без клинических проявлений. Ситуация в Волгоградской области также стабилизируется. Новых зараженных все меньше. Вчера, 3 июля, в Волгограде уже закрыли первый госпиталь. Из Волгоградского медицинского клинического центра ФМБА России выписали последнего пациента, которого успешно вылечили от COVID-19.

Постепенно жизнь возвращается в привычное русло.