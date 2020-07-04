2020-07-04T13:05:29+03:00
Коронавирус Covid-19

От COVID-19 умер мужчина из Иловли и пенсионерка из Старой Полтавки

В оперштабе рассказали подробности о новых смертельных случаях в Волгоградской области от коронавируса к 4 июля 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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К 4 июля 2020 года число летальных исходов от коронавируса в Волгоградской области увеличилось до 43 человек. Подтвердились еще две смерти от COVID-19. Как рассказали в областном оперативном штабе, это мужчина из Иловлинского района и женщина из Старой Полтавки.

Мужчине было всего 55 лет. Он обратился в больницу самостоятельно, когда уже почувствовал себя совсем плохо. В срочном порядке его госпитализировали в «Михайловскую ЦРБ». Там медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию. К сожалению, состояние мужчины было уже тяжелым. Плюс сказались старые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Несмотря на все усилия медиков, его не спасли.

Вторая жертва – 66-летняя жительница Старой Полтавки. Когда пенсионерка обратилась в больницу, ее состояние тоже было на грани. Двухсторонняя пневмония, осложнения. Пожилой организм, к сожалению, не справился с новым вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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