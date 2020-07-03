В Волгограде закрыли первый коронавирусный госпиталь

3 Июль 2020 2020-07-03T20:20:17+03:00

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В Волгоградской области наконец-то начали снижаться цифры по заболевшим коронавирусной инфекцией. Ежедневный прирост не превышает ста человек. И тенденция, похоже, устойчивая. А это значит, постепенно освобождаются места в инфекционных госпиталях. В нашем регионе подготовили порядка четырех тысяч коек для больных COVID-19. Первой больницей, которую вернули к обычному режиму работы, стал Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России. Здесь выписали последнего пациента, который выздоровел после коронавируса. Сейчас там идет дезинфекция. Через две недели, а именно 15 июля, здесь начнут принимать обычных пациентов по направлениям травматология, ортопедия, урология, гинекология.

Напомним, с 20 апреля медучреждение работало как коронавирусный госпиталь на 70 мест. За два месяца помощь в нем получили 222 волгоградцев. Работали в нем 150 медиков,в том числе 40 врачей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на данный момент для коронавирусных пациентов свободны 1635 свободных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU