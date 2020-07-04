2020-07-04T15:36:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В лидеры по коронавирусу к 4 июля выбились Волгоград и Палласовка

COVID-19 зафиксирован в 17-ти районах Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус все еще мигрирует по Волгоградской области.Коронавирус все еще мигрирует по Волгоградской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Несмотря на то, что коронавирус постепенно снижает темпы в Волгоградской области, окончательно уходить он, судя по статистике, не собирается. К 4 июля в списке территорий, где зафиксированы новые случаи COVID-19, сразу 17 районов Волгоградской области, плюс Волгоград и Волжский. Всего 91 новый заболевший.

Больше всего новых коронавирусных больных, как обычно, выявили в Волгограде – 41 человек. А вот в Волжском ситуация спокойная – всего 4 новых случая.

Зато новый очаг вспыхнул в Палласовском районе – там сразу 10 новых пациентов с COVID-19. Еще по пять случаев – в Среднеахтубинском и Камышинском. Чуть отстают Иловлинский и Городищенский – по 4 случая за минвушие сутки.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 4 июля 2020 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 4 июля 2020Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных районах обстановка выгладит следующим образом: в Суровикинском и Кумылженском – по 3 новых случая, в Светлоярском и Николаевском – по 2, по одному - в Старополтавском, Быковском, Михайловском, Ленинском, Дубовском, Котовском, Жирновском и Калачевском.

Среди новых пациентов, к сожалению, оказалось семеро детей, в том числе 1 младенец, которому еще не исполнилось и года. Много и стариков старше 65-ти – 21 человек.

- Среди туристов и прибывших из других регионов России коронавирусных больных не выявлено. 34 новых пациента заразились от близких, друзей, родственников. Остальные 57 – те, у кого выявили COVID-19 уже при обращении их за медпомощью, - сообщают в областном оперштабе. Напоминаем: все, кто прибывает из-за границы, все еще обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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