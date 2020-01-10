Волгоградцы требуют не сносить стадион «Монолит»

Вот и добрались в Волгограде до стадиона «Монолит», который долгие годы стоял позабыт-позаброшен. На сайте госзакупок появился лот на разработку проектной документации по реконструкции стадиона под региональный спортивный центр по легкой атлетике. За основу намерены взять проект, разработанный для центрального стадиона в городе Нововоронеж Воронежской области. Заказчиком выступает ГБУ ВО «СШОР по лёгкой атлетике», которому в апреле 2019-го и был передан на баланс «Монолит».

Напомним, этот стадион принадлежал Министерству обороны. Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая в свое время занималась на этой площадке, лично обращалась к тогда еще министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой восстановить стадион. Обещали его обновить еще в 2016-м. Даже проект презентовали. Не сложилось. Теперь грозят «перекроить» полностью.

Согласно документации, представленной на сайте госзакупок, на территории «Монолита» от бывшего стадиона мало что останется. Что же там планируют сделать?

Из конкурсной документации: «Проектом предусмотреть следующие объекты:

- Легкоатлетическое ядро с овальной беговой дорожкой 400 метров (8 отдельных беговых дорожек); ямой с водой; легкоатлетическими секторами для прыжков с шестом, в высоту, в длину и тройным отталкиванием, для толкания ядра, для метания копья, диска и молота; с полем размером 100х60 приземления снарядов с натуральным газоном, системой дренажа и системой автоматического полива;

- Спортивный корпус со вспомогательными помещениями, техническими помещениями, четырьмя залами ОФП, атлетической подготовки.

- Восточная трибуна, встроенная в спортивный корпус на 500 посадочных мест (уточнить проектом) без навеса;

- Западная трибуна, встроенная в легкоатлетический манеж на 1200 посадочных мест (уточнить проектом) с навесом;

- Легкоатлетический манеж с овальной беговой дорожкой 200 метров (6 отдельных беговых дорожек); трибуной на 800 посадочных мест (уточнить проектом); секторами для прыжков в высоту, с шестом, в длину и тройным отталкиванием, для толкания ядра; вспомогательными и техническими помещениями.

- Тренировочное поле для метаний копья диска, молота, толкания ядра.

- Комплексная спортивная площадка.

- Спортивная площадка для общефизической подготовки.

- Площадка для игры в мини-футбол.

- Площадка для игры в теннис.

- Тренировочная беговая дорожка (две отдельных беговых дорожки)».

Ну и конечно, проектировщики должны предусмотреть освещение, парковки, ограждение и благоустройство.

Естественно, что «под нож» пойдут часть зеленых насаждений, да и от старых построек мало что останется. Некоторые волгоградцы, узнав о планах властей, уже составили петицию с требованием отменить ликвидацию стадиона «Монолит». Петиция, адресованная Минспорту, Елене Исинбаевой и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, появилась сегодня на одной из популярных платформ, и уже собрала несколько десятков подписей.

«Разрушение комплекса первого восстановленного стадиона Сталинграда приведёт к потере объекта с уникальной архитектурой, который являет собой пример героизма Советского Народа послевоенного Сталинграда. Утрата объекта или его элементов будут невосполнимы, будет сделан очередной шаг к потере исторической и культурной идентичности города.

Мы просим отреставрировать данные сооружения без их ликвидации, и сделать новые необходимые сооружения на территории «Монолита», - настаивают авторы петиции.

И напоминают, что именно на этом стадионе воспитывались и тренировались такие именитые спортсмены: Елена Исинбаева, Игорь Кутьков, Курбан Аккаев, чемпион Советского Союза Александр Бабин, Евгений Садовый, Юрий Кудинов и Светлана Иргашова.