Волгоградский общественник доказал, что входную арку стадиона «Монолит» сносить нельзя

21 Апр 2020 2020-04-21T08:49:09+03:00

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Когда волгоградские власти заявили о намерении полностью обновить заброшенный долгие годы стадион «Монолит», горожане забеспокоились. Нет, конечно, они хотят, чтобы возродился стадион, и сюда вернулась жизнь. Но переживают, что под снос пойдут не только трибуны и постройки, но и входная арка, которая чудом уцелела в зарослях. А недавно руководитель волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников отыскал уникальные документы, подтверждающие, что колоннада «Монолита» является объектом культурного наследия и сносить ее просто нельзя.

- Объект культурного наследия «Ансамбль входной группы стадиона «Монолит» включает в себя полукруглую входную колоннаду и фасад северо-западной трибуны с центральным портиком и завершающей его квадратной в плане ротондой. Мы пытаемся оставить под государственной охраной не весь стадион, а лишь ту его часть, которая представляет несомненную архитектурную ценность, и которую можно органично вписать в проект нового спортивного комплекса. Заявление в комитет госохраны ОКН подали, будем ждать, - рассказал «КП-Волгоград» Валерий Котельников. – Будем надеяться, что сможем отстоять право на вторую жизнь этой частицы сталинградской истории.

ИСТОЧНИК KP.RU