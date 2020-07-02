После жалобы Исинбаевой президенту России в Волгограде на ремонт спортшколы нашли 12 миллионов

Не прошло и года после того, как наша олимпийская чемпионка Елена Исинбаева пожаловалась Президенту России Владимиру Путину на состояние спортшколы в Волгограде, как уже и обследование провели, и смету составили, и деньги на ее ремонт нашли. Сегодня на сайте Госзакупок появился тендер – на ремонт здания МБУ спортшколы №1, расположенной по улице Пугачевская, 8а. Судя по документации, уже в августе здесь начнутся ремонтные работы. Причем ремонт сделают не поверхностный, а капитальный. Стоимость работ - 12,5 миллионов рублей.

Напомним, именно в эту спортшколу ходит заниматься гимнастикой дочь волгоградской спортсменки Елены Исинбаевой. В октябре 2019-го на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта легкоатлетка пожаловалась Путину, что условия, в которых занимаются дети, просто ужасные.

Исинбаева в красках описала президенту РФ состояние спортшколы: «Спортивный зал пришел в отвратительно состояние, он требует ремонта. У города денег нет, область к нему отношения не имеет. Я в тупике. Мы сдаем символические деньги, чтобы хоть как-то поддержать нашу школу. Чтобы не рухнула эта крыша. К кому можно обратиться, кто может помочь?»

Исинбаева в красках рассказала, в каких условиях занимается спортом ее дочь и президент дал влястям год исправить ситуацию.

Владимир Путин вопрос без внимания не оставил и дал волгоградским властям год, чтобы привести спортшколу в порядок. Потому и торопятся. Согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, сдать отремонтированный объект подрядчик должен до 30 октября 2020 года.

На все про все ему дают три месяца и 12,5 миллионов рублей. Деньги выделили из областного бюджета.

К слову, деньги на геологические и геодезические изыскания грунта, на обследование конструкций здания и проект также дали из областного бюджета.

- Обследования не выявили критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению объекта, однако они показали, что зданию требуется проведение капитального ремонта, - уточняют в администрации Волгограда.

Капитальный ремонт эта спортшкола действительно не видела со дня основания, а существует она 44 года.

Теперь планируют обновить не только большой спортзал, но и малый зал. В списке на ремонт также кабинеты директора, и его заместителя, лестница возле этих кабинетов, лестница возле спортзала и холл, а также раздевалки (для мальчиков и девочек), тренерская, комната для техперсонала, санузел, подвал и входная группа. Выполнят и работы по усилению основных конструкций здания.

Отметим, что на данный момент в этой школе занимаются 252 юных спортсмена.