Владимир Путин дал волгоградским властям год на ремонт спортшколы Исинбаевой

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-25T21:29:17+03:00

В этом зале занималась Елена Исинбаева, теперь сюда ходит ее дочь. Власти уже пообещали привести все в порядок. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Спортивная школа №1, которая расположена на улице Пугачевской в Волгограде, прогремела на всю страну. Нет, ни достижениями, хотя у ее воспитанников их масса. О ней заговорили после того, как наша олимпийская чемпионка пожаловалась Владимиру Путину во всеуслышание на состояние здания, где занимаются дети (и ее дочь в том числе). Это было 10 октября на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. А сегодня, 25 ноября, Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были озвучены в тот день. Одно из них касается и спортшколы №1 Волгограда.

Звучит оно так: «Рекомендовать Администрации Волгоградской области совместно с Федерацией спортивной гимнастики России и при участии администрации Волгограда обеспечить приведение в нормативное состояние объекта - спортивной школы №1 Волгограда».

Отчитаться о проделанной работе Владимиру Путину должны через год - 30 октября 2020-го.

Ответственным за исполнение поручения назначен глава региона Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU